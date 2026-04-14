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Insektenhotel, Blumen und Co: Tut ihr etwas für die Artenvielfalt?

Dienstag, 14. April 2026 | 07:17 Uhr
Honigbienen brachten Winter gut über die Runden insekten frühling blüte biene
APA/APA (Archiv/dpa)/Julian Stratenschulte
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Von: luk

Bozen – Insekten sind unverzichtbar: Sie bestäuben Pflanzen, sichern unsere Nahrung und sind Lebensgrundlage für viele Tiere. Doch ihr Bestand geht seit Jahren zurück. Versiegelte Flächen, monotone Gärten und Schotterflächen bieten kaum noch Nahrung oder Lebensraum.

Dabei kann jeder etwas tun: Blühwiesen statt Rasen, ein Insektenhotel, heimische Pflanzen oder kleine Blühstreifen machen bereits einen großen Unterschied.

Doch wie sieht es bei euch aus? Sagt uns eure Meinung!

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