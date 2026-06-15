Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > 130 Jahre Sterzinger Hütte
Wechselvolle Geaschichte

130 Jahre Sterzinger Hütte

Montag, 15. Juni 2026 | 12:24 Uhr
SterzingerHütte.1
Martin Knapp
Schriftgröße

Von: mk

Sterzing – Am Herzjesu-Sonntag, dem 14. Juni fand auf der Sterzinger Hütte im hintersten Burgumer Tal die Feier zum 130. Jahr des Bestehens der Hütte statt. Geladen hatte die Ortsstelle Sterzing der Sektion Wipptal, die die Hütte auch bewartet.

Der Leiter der Ortsstelle und Hüttenwart Markus Siller konnte über 50 Teilnehmer zur Feier begrüßen. Er umriss in kurzen Worten die wechselvolle Geschichte der Hütte, die 1888 von der Sterzinger Sektion des Österreichischen Touristenklubs (ÖTK) als einfache Baracke aus Holz erbaut wurde. Bereits im folgenden Jahr wurde an dieser Stelle ein Mauerbau errichtet, der ab 1896 den Namen „Sterzinger Hütte“ trug.

Im Jahr 1922 wurde die Hütte vom faschistischen Regime enteignet, und de facto sich selbst überlassen. Zu Beginn der 1980-er Jahre des vergangenen Jahrhunderts setzte die damalige Sektion Sterzing die Hütte wieder in Stand und von diesem Zeitpunkt an wurde die Hütte bewirtschaftet.

Anfang der 2000-er Jahre, als genaue geodätische Messungen durchgeführt wurden, erkannte man, dass die Hütte nicht auf eigenem Grund, sondern auf dem Grund der Alminteressentschaft und nicht, wie bisher angenommen auf Domänengrund stand.

Um legale Probleme zu verhindern, musste die Hütte wieder geschlossen werden. Nach längeren Verhandlungen konnte der Grund erworben werden und die Hütte wurde 2016 als Selbstversorgerhütte wieder eröffnet. Sie erfreut sich größter Beliebtheit und ist nahezu den ganzen Sommer ausgebucht.

Anschließend hielt Diakon Roman einen Wortgottesdienst zum Dank für 130 Jahre Sterzinger Hütte im Burgumer Tal ab. In seiner Ansprache hielt er besonders diesen Ort als Kraftplatz fest, an dem sich Körper und Seele ein Einklang bringen können.

Der Referent für Hütten und Wege in der AVS-Landesleitung, Martin Knapp, überbrachte in seiner Ansprache die Grüße der gesamten AVS-Landesleitung und stellte fest, dass die Hütte sich großer Beliebtheit erfreut und merkte an, die Menschen suchen aufgrund ihres hektischen Lebenswandels immer öfter Ruhe und Sicherheit, und dies finden sie eben auf dieser Hütte in besonderem Maße.

Mit gemütlichem Beisammensein bei Speis und Trank und begleitet von den Klängen einer Ziehharmonika und einer Gitarre klang die Feier langsam aus.

Bezirk: Wipptal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Wipptal

Meistkommentiert
Südtirols Gastro in der Zwickmühle
Kommentare
161
Südtirols Gastro in der Zwickmühle
Seniorenpaar in Bozen praktisch eingeschlossen
Kommentare
45
Seniorenpaar in Bozen praktisch eingeschlossen
Marmelade darf nun wieder Marmelade heißen
Kommentare
29
Marmelade darf nun wieder Marmelade heißen
Infantino verärgert Italien mit Witz – 228 Teams?
Kommentare
22
Infantino verärgert Italien mit Witz – 228 Teams?
Schweizer lehnen Bevölkerungsobergrenze ab
Kommentare
21
Schweizer lehnen Bevölkerungsobergrenze ab
Anzeigen
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 