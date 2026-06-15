Von: mk

Sterzing – Am Herzjesu-Sonntag, dem 14. Juni fand auf der Sterzinger Hütte im hintersten Burgumer Tal die Feier zum 130. Jahr des Bestehens der Hütte statt. Geladen hatte die Ortsstelle Sterzing der Sektion Wipptal, die die Hütte auch bewartet.

Der Leiter der Ortsstelle und Hüttenwart Markus Siller konnte über 50 Teilnehmer zur Feier begrüßen. Er umriss in kurzen Worten die wechselvolle Geschichte der Hütte, die 1888 von der Sterzinger Sektion des Österreichischen Touristenklubs (ÖTK) als einfache Baracke aus Holz erbaut wurde. Bereits im folgenden Jahr wurde an dieser Stelle ein Mauerbau errichtet, der ab 1896 den Namen „Sterzinger Hütte“ trug.

Im Jahr 1922 wurde die Hütte vom faschistischen Regime enteignet, und de facto sich selbst überlassen. Zu Beginn der 1980-er Jahre des vergangenen Jahrhunderts setzte die damalige Sektion Sterzing die Hütte wieder in Stand und von diesem Zeitpunkt an wurde die Hütte bewirtschaftet.

Anfang der 2000-er Jahre, als genaue geodätische Messungen durchgeführt wurden, erkannte man, dass die Hütte nicht auf eigenem Grund, sondern auf dem Grund der Alminteressentschaft und nicht, wie bisher angenommen auf Domänengrund stand.

Um legale Probleme zu verhindern, musste die Hütte wieder geschlossen werden. Nach längeren Verhandlungen konnte der Grund erworben werden und die Hütte wurde 2016 als Selbstversorgerhütte wieder eröffnet. Sie erfreut sich größter Beliebtheit und ist nahezu den ganzen Sommer ausgebucht.

Anschließend hielt Diakon Roman einen Wortgottesdienst zum Dank für 130 Jahre Sterzinger Hütte im Burgumer Tal ab. In seiner Ansprache hielt er besonders diesen Ort als Kraftplatz fest, an dem sich Körper und Seele ein Einklang bringen können.

Der Referent für Hütten und Wege in der AVS-Landesleitung, Martin Knapp, überbrachte in seiner Ansprache die Grüße der gesamten AVS-Landesleitung und stellte fest, dass die Hütte sich großer Beliebtheit erfreut und merkte an, die Menschen suchen aufgrund ihres hektischen Lebenswandels immer öfter Ruhe und Sicherheit, und dies finden sie eben auf dieser Hütte in besonderem Maße.

Mit gemütlichem Beisammensein bei Speis und Trank und begleitet von den Klängen einer Ziehharmonika und einer Gitarre klang die Feier langsam aus.