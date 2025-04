Von: luk

Bozen – Das Landesinstitut für Statistik (ASTAT) gibt bekannt, dass im Schuljahr 2023/24 insgesamt 15.367 Kinder in den Kindergarten, 27.927 in der Grundschule und 17.174 in der Mittelschule eingeschrieben sind.

20.002 junge Menschen besuchen eine Oberschule, während weitere 10.273 an den Berufsschulen ausgebildet werden.

Der Ausländeranteil an Südtirols Bildungseinrichtungen beträgt im Bezugszeitraum durchschnittlich 12,7 Prozent. Bei der Wahl der Fachrichtung an Berufs- und Oberschulen sind weiterhin klare geschlechtsspezifische Präferenzen zu beobachten.