20 Jahre außerschulische Lernbegleitung

Meran – Mit einem großen Fest für alle Bürgerinnen und Bürger wird am 24. April ein wichtiges Jubiläum gefeiert: Vor 20 Jahren eröffnete der Verein „La Strada-Der Weg” in der Vogelweide 13 in Meran die Nachmittagsbetreuung „Hier für Dich”, eine Anlaufstelle, in der Jugendliche nicht nur Hilfe bei den Schul- und Hausarbeiten bekommen.

„Das stimmt”, sagt Ilse Giacomin Dia, die heutige Koordinatorin der Einrichtung (im Bild). „Den Dienst nur als Hausaufgabendienst zu bezeichnen, wäre zu wenig, denn wir bieten den Jungen und Mädchen vor allem einen Beziehungsraum, in dem sie sich mit Gleichaltrigen austauschen, aber auch auf pädagogischer Ebene mit professionellem, qualifiziertem erwachsenem Personal kommunizieren können.“

Bei „Hier für Dich“ können die Jugendlichen ihre Kreativität in einem Kontext entwickeln, der die Gemeinschaft und eine positive Lebensweise fördert”. Zehn Jahre nach der Eröffnung von „Hier für Dich“ entstand der Bedarf nach einem ähnlichen Angebot in Sinich und so eröffnete La Strada-Der Weg den Dienst „On Air Rainbow” in der Nationalstraße 58, im Ortsteil am Stadtrand von Meran. Auch diese Einrichtung wurde sofort zu einem Bezugspunkt für viele Familien, die dort leben.

„Zusammen mit „Hier für Dich”, zählen wir in diesem Jahr insgesamt 70 eingeschriebene Kinder und Jugendliche“, berichtet die Koordinatorin Tania Della Gala, „und die Tendenz ist steigend. Durch den täglichen Umgang mit den Jungen und Mädchen kommen wir mit vielen Eltern in Kontakt,- so Della Gala weiter,- und das gibt uns die Möglichkeit, die Bedürfnisse der Dorfgemeinschaft näher zu beobachten. Viele Eltern wissen es zu schätzen, dass ihre Kinder ihre Freizeit in einem geschützten Umfeld verbringen, was auf seine Weise auch dazu beiträgt, dem jugendlichen Unbehagen vorzubeugen.“

Diese Wertschätzung wird auch von der öffentlichen Hand geteilt, die diese Dienste durch die Gemeinde Meran und die Familienagentur der Autonomen Provinz Bozen aus Überzeugung unterstützt.

„Das Fest, das wir gemeinsam mit unseren Kollegen von „Hier für Dich“ veranstalten“, so Della Gala abschließend, „soll auch ein Dankeschön an die Familien und Schulen für das Vertrauen sein, das sie uns entgegenbringen. Alle sind am 24. April ab 15.00 Uhr in das „Ex Dopolavoro“ in Sinich, Nationalstraße 58, eingeladen. Wir werden die Besucher mit Spielen, Musik und einem kleinen Buffet empfangen.“