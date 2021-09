3, 2, 1, – los: Jungschar startet mit Schwung und vielen Ideen

Bozen – Am 18. September fand die Startveranstaltung der Katholischen Jungschar Südtirols statt. Um die 50 Ehrenamtliche nahmen daran teil und besuchten einige Workshops, um sich auf das neue Jungschar- und Minijahr vorzubereiten und Motivation und viele Tipps mitzunehmen.

Die Startveranstaltung „3, 2, 1 – los!“ am Samstag, 18. September, war der Auftakt des Jungschar- und Minijahres sowie des Kursprogramms der Jungschar. Um die 50 Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter der Jungschar- und Minigruppen nahmen an der Veranstaltung im Pastoralzentrum Bozen teil und besuchten verschiedene Workshops. Die Fortbildung der Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter ist der Katholischen Jungschar Südtirols ein besonderes Anliegen. Jedes Jahr wird ein eigenes Kursprogramm ausgearbeitet, um die Ehrenamtlichen bei ihrer Arbeit mit den Kindern vor Ort bestmöglich zu unterstützen. „Die Weiterbildungsangebote der Jungschar sind sehr beliebt, dies hat uns die Startveranstaltung am Samstag wieder gezeigt. Die Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter konnten nicht nur viele praktische Ideen und Tipps mitnehmen, sondern auch viel Motivation und neue Schwung. Gerade jetzt können unsere Ehrenamtlichen all das gut gebrauchen“, so Elsa Platzgummer, dritte Vorsitzende der Jungschar.

Workshops rund um Jungschar-Themen

Die Themen der Workshops waren vielfältig, so wie die Vereinstätigkeit der Jungschar. So zum Beispiel lernten die Ehrenamtlichen in den pädagogischen Workshops „Starke Kinder – starke Gruppe“ und „Viel zu kindisch! Arbeit mit den Elf- bis 14- Jährigen“ wie sie auf die verschiedenen Bedürfnisse der Kinder und auf die Gruppe eingehen können. Der Workshop „Hand in Hand füreinand“ beschäftigte sich mit dem Jahresthema der Jungschar und damit, wie alle einen Beitrag zu einer gerechten Welt leisten können. Zwei Workshops waren den Themen rund um die Ministrantinnen und Ministranten gewidmet: Die Teilnehmenden konnten viele Tipps und Ideen für ihre Minigruppe mit nach Hause nehmen. In den weiteren Workshops wurden den Anwesenden Inputs zur Spielpädagogik, Planung des Jahresprogramms und zum respektvollen Umgang mit sich selbst mitgegeben. Für jene Ortsverantwortlichen, die dieses Amt das erste Mal übernehmen, gab es am Samstagvormittag ein eigenes Treffen, bei welchem die Aufgaben erklärt und Fragen beantwortet wurden.

„Die neuen Ortsverantwortlichen und die Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter sind nun gut gerüstet für das neue Jungschar- und Minijahr, welches dieses Jahr hoffentlich ohne Unterbrechung stattfinden kann. Jungschar ist und lebt von Gemeinschaft, die für die Kinder, aber auch für die Ehrenamtlichen und das gesamte Pfarrleben sehr wichtig und wertvoll ist“, merkt Platzgummer an.