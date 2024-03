40 begabte jungen Menschen zu Gast bei Impulsgebern und Vorreitern in Brixen

Brixen – Zum mittlerweile fünften Mal fand Mitte März das Jugendförderungsprogramm Rotary Youth Leadership Awards statt. 40 Jugendliche zwischen 17 und 18 Jahren aus Südtirol und München waren bei inspirierenden Führungskräften und Visionären in Südtirol zu Gast, um sich über die Fokusthemen Künstliche Intelligenz und Leadership auszutauschen und sie für die Herausforderungen von morgen zu sensibilisieren.

An drei Tagen nahmen die jungen Leader auf dem Brandnamic Campus am Firmensitz der Durst AG in Brixen und auf dem Kronplatz an Workshops teil. In anregenden Gesprächen und Vorträgen erfuhren sie von hochkarätigen Referenten wie der Unternehmensberaterin Melissa Fischer, dem Brandnamic Geschäftsführer Michael Oberhofer, dem Durst-Inhaber Harald Oberrauch, den Professoren Erwin Rauch und Diego Cavalese von der Universität Bozen, dem Professor an der TU München Martin Halle, dem Sternekoch Norbert Niederkofler und dem Direktor der Skirama Kronplatz Thomas Reiter, mehr zu den Themen KI und Leadership.

„Die Rotary Youth Leadership Awards bieten eine einzigartige Gelegenheit für junge Menschen, sich mit den Herausforderungen und Chancen unserer Zeit auseinanderzusetzen“, so Johannes Moser, der das Programm koordinierte. „Wir sind stolz darauf, 40 so talentierte und motivierte Teilnehmer ausgewählt zu haben, die das Potenzial haben, die Führungskräfte der Zukunft zu werden.“ Neben den formellen Programmpunkten gab es auch Gelegenheiten zum informellen Austausch und Networking, um so langfristige und wertvolle Verbindungen zwischen den Teilnehmern und den Referenten aufzubauen.

Die Organisatoren der Rotary Clubs Bozen, Meran, Brixen und München planen bereits die nächste Ausgabe der RYLA mit dem Ziel, noch mehr junge Menschen dazu zu inspirieren, Führungsrollen zu ergreifen.