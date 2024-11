40 Jahre Jugenddienst Bozen: Orientierung, Wachstum und Begleitung

Von: mk

Bozen – „Seit 1984 steht der Jugenddienst Bozen für die Förderung und Unterstützung junger Menschen. Unsere Mission, ein Ort der Orientierung, des Wachstums und der Begleitung zu sein, hat in all diesen Jahren nichts an Aktualität verloren – im Gegenteil, sie ist heute wichtiger denn je“, so Gloria Frenademez, Vorsitzende des Jugenddienst Bozen in ihrer Begrüßung zur 40-Jahr-Feier der Jugendorganisation.

Mitgefeiert haben knapp 90 Gäste, die der Einladung ins Haus Goethe gefolgt sind, darunter auch der Stadtrat für Jugend Christian Battisti und der Dekan Bernhard Holzer. Zahlreiche Anwesende – vornehmlich jene, die ehrenamtlich oder hauptberuflich über die Jahre im Verein tätig waren oder es noch immer sind – kamen zu Wort und erzählten teils lustige, teils rührende Anekdoten aus ihrer Zeit beim Jugenddienst Bozen. Dekan Holzer konnte sich etwa noch gut an die Gründung des ersten Jugenddienstes 1979 in Taufers erinnern, wo es durchaus auch kritische Stimmen gab. Mittlerweile gibt es 20 Jugenddienste in jedem Landesteil, welche eine feste Säule in der Südtiroler Jugendarbeit bilden.

Was dem Jugenddienst Bozen am Wichtigsten ist? Die aktive Partizipation der Jugendlichen. Viele Projekte, die heute großen Erfolg haben oder noch am Wachsen sind, waren Ideen von den Jugendlichen selbst. Wie zum Beispiel der beliebte „KiSo“-Kindersommer oder der Late Night Talk, ein Diskussionsformat zu aktuellen Themen. Wichtige Tätigkeitsfelder sind auch die präventionspädagogischen Schulprojekttage, das Freiwilligenprojekt „YouDo!“ und die beiden neuen Jugendtreffs in Gries und Rentsch.

Gewürzt wurde der Abend von der Band [ane‘sik], einem lustigen Trivia-Quiz zum Jugenddienst und einer Verkleidungs-Fotoecke, vor der sich auch nicht die formellsten Gäste scheuten. Ein Highlight war sicherlich der Beatboxer Dynamatt alias Matteo Pace. Der 20-jährige Bozner hat sich das Beatboxen [Anm. die Kunst, mit dem Mund Schlagzeug und andere Instrumente zu imitieren] autodidaktisch innerhalb von drei Jahren beigebracht und gehört heute zu den Besten der Welt. „Er ist eine Inspiration für junge Menschen hier in Bozen, dass sie vieles schaffen können, wenn sie nur dranbleiben und an sich glauben“, so Jugenddienst-Mitarbeiter Michael Torggler.

Nähere Infos zur Jubiläumsfeier und über den Jugenddienst Bozen findet ihr hier: www.jd.bz.it