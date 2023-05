40 Jahre Jugenddienst Unterland

Tramin – Im Rahmen der diesjährigen Vollversammlung am 27. April, gab es ein besonderes Jubiläum zu feiern: Der Jugenddienst Unterland wird heuer 40 Jahre alt. Als wichtige Fachstelle für Kinder- und Jugendarbeit im Unterland hat sich der Jugenddienst in den letzten 40 Jahren stets weiterentwickelt und seine Tätigkeiten und Wirkungsfelder den sich wandelnden gesellschaftlichen Bedürfnissen angepasst.

Ein kurzer Blick zurück: Gegründet im Jahr 1983, widmete sich der Jugenddienst Unterland, anfangs unter dem Namen “Kirchlicher Jugenddienst Unterland Regglberg“, in erster Linie der Begleitung der kirchlichen Jugendarbeit. Mitte der 90-er Jahre kamen schließlich die Gemeinden dazu, es erfolgte die Namensänderung in „Jugenddienst Unterland“. Neue Bedürfnisse sind aufgekommen: professionelle Begleitung der Jugendräume und der verbandlichen Jugendarbeit. Ebenfalls widmete man sich vermehrt der Prävention, beispielsweise über Projekte mit Schulklassen zu verschiedenen Themen. Im Laufe der Jahre wurde ebenso die Vernetzung der Jugendarbeit auf Bezirks- und Landesebene immer weiter ausgebaut. Eine große Rolle spielen seit vielen Jahren die Sommerferienprogramme, welche der Jugenddienst Unterland für Kindergartenkinder, Grund- und Mittelschüler im gesamten Einzugsgebiet anbietet. Regelmäßige Fortbildungen sowie eine konstante Netzwerkarbeit mit den verschiedenen Fachstellen für die Jugendarbeit in Südtirol tragen wesentlich zur Weiterentwicklung und Qualitätssicherung des Jugenddienst Unterland bei.

Die diesjährige Vollversammlung fand in der Kellerei Tramin statt. Im ersten Teil des Abends gab es nach einleitenden Grußworten der Präsidentin Lea Casal, die Präsentation der Jahresabschlussrechnung 2022 durch den Geschäftsführer Michael Nussbaumer. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jugenddiensts Unterland berichteten über die stattgefundenen Aktionen und Projekte, zudem gab es eine Vorschau auf bereits geplante Aktivitäten.

Im Anschluss an die Vollversammlung konnten alle Anwesenden bei einem Quiz rund um das Thema 40 Jahre Jugenddienst Unterland, ihr Wissen unter Beweis stellen. Mit vollem Körpereinsatz und Teamarbeit wurde um die Punkte gekämpft, für das Siegerteam gab es eine kleine Überraschung.

Im darauffolgenden Teil des Abends wurde das 40-Jahr-Jubiläum bei einem Umtrunk mit Häppchen, netten Gesprächen und Musik gebührend gefeiert. Der Einladung sind politische Vertreterinnen und Vertreter der Mitgliedsgemeinden sowie Vertreterinnen und Vertreter der Mitgliedspfarreien sowie ehemalige Vorstandsmitglieder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Freunde gefolgt. Ein Rückblick mit Bildern ließ so manche Erinnerung aus vergangenen Jahren wieder aufleben.

Der Jugenddienst Unterland freut sich gemeinsam mit seinen Mitgliedern und Netzwerkpartnern, die Unterlandler Kinder- und Jugendarbeit weiterzuentwickeln und fit für die Zukunft zu machen.