600 Studieninteressierte am Tag der offenen Tür der unibz

Bozen – Erstmals nach vier Jahren gab es am heutigen Freitag wieder die Möglichkeit, einen Open Day in Präsenz am Campus Bozen der unibz zu erleben. 600 potenzielle künftige Studierende beteiligten sich daran und informierten sich am Campus und teils online über das dreisprachige Studienangebot der Südtiroler Universität.

Am Open Day öffnet die Freie Universität Bozen ihre Hörsäle für alle junge Menschen, die Interesse an einem ihrer Studiengänge haben. Innerhalb weniger Stunden erhalten Oberschülerinnen und Oberschüler sowie Absolventen von Bachelorstudiengängen die Möglichkeit, die Universität auf den Gängen und in den Hörsälen des Campus Bozen konkret zu erleben. Der Open Day ist die wichtigste Orientierungsveranstaltung und dient – wie auch Vorstellungen der unibz in Schulen und auf Bildungsmessen – dazu, junge Menschen dabei zu unterstützen, eine Ausbildung zu finden, die ihren Begabungen und Interessen entspricht.

Am heutigen Freitag, den 3. März, erhielten rund 600 Interessierte zwischen 8.30 und 14.00 Uhr Einblicke in die dreisprachigen Bachelor-Studiengänge und das Universitätsmodell. Die angehenden Erstsemester konnten Präsentationen aller Studiengänge besuchen, Labors, Werkstätten der Fakultät für Design und Künste oder auch die Studentenwohnheime in der Stadt Bozen zu besichtigen und sich zu den Besonderheiten eines dreisprachigen Studiums informieren. An den Ständen der einzelnen Fakultäten, der Dienststellen der unibz und externer Partner gab es darüber hinaus wertvolle Infos und Tipps zu einer Vielzahl wichtiger Themen wie Stipendien, Auslandsaufenthalte, Praktika und Arbeitsmöglichkeiten während des Studiums.

Der letzte Open Day in Präsenz fand 2019 statt; während der Pandemiejahre wurde die Veranstaltung in digitaler Form angeboten. Heuer konnte endlich wieder zum Tag der offenen Tür in Präsenz zurückgekehrt werden, womit ein persönlicher Eindruck der Strukturen ermöglicht wurde. Um auch allen, die es heute nicht nach Bozen schafften, eine Teilnahme zu ermöglichen, gab es aber auch die Möglichkeit, sich online zu den Präsentationen der Studiengänge zuzuschalten.

Am Vortag des Open Days für Bachelor-Studiengänge gab es am Donnerstagabend von 17.00 bis 21.00 Uhr einen „Master-Abend” (in hybrider Form), an dem sämtliche Masterprogramme der Freien Universität Bozen vorgestellt wurden und Fragen an die Dozentinnen und Dozenten und andere Studierende gestellt werden konnten.