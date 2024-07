Abendmittelschule Meran: â€žBildung ist die mÃ¤chtigste Waffe, um die Welt zu verÃ¤ndernâ€œ

Von: ka

Meran – Jene Aussage von Nelson Mandela (1918-2013) wurde im vergangenen Schuljahr auch in der Abendmittelschule Meran wirksam. 10 Abendschüler*innen aus sieben verschiedenen Nationen und ein Südtiroler Privatist konnten nach intensiven Vorbereitungen alle Abschlussprüfungen positiv ablegen und somit das Diplom dieser Schule erwerben.

Obwohl die Klasse sehr heterogen bezüglich Alter, Herkunft, Sprachniveau und Bildungsstand war, herrschte in diesem Schuljahr ein besonders gutes Klassenklima. Nicht nur die Lernenden bereicherten sich untereinander, auch die Lehrpersonen konnten ihr Weltwissen erweitern. „Es war sehr interessant, über die Peschmerga von Kurdistan oder die Kleidung Wyschywanka aus der Ukraine bei den Abschluss-Präsentationen zu hören. Und Bilder vom Urlaubsort Saranda in Albanien erweckten bei uns Lehrpersonen eine gewisse Urlaubsstimmung“, berichtet Andrea Hofmann (Klassenvorstand und Koordinatorin der AMS – Meran).

Neben Fächern wie Geschichte, Geographie, Lebens- u. Bürgerkunde, Mathematik und Naturkunde eigneten sich die Schüler*innen auch Kompetenzen in den Sprachen Deutsch, Italienisch und Englisch an. Bereits seit mehr als einem Jahrzehnt steht die Förderung von Fremdsprachenlernen auf der europäischen Agenda. Der Fokus liegt dabei nicht nur auf einer besseren Beherrschung einer anderen Sprache, sondern auf Mehrsprachigkeit und Sprachenlernen als lebenslange Aktivität. Es soll jedoch neben aller Anstrengung, diese Fremdsprachen zu erlernen, die Freude an der Sprache im Vordergrund stehen. Und diese Freude nehmen die Lernenden aus dem vergangenen Schuljahr mit.

Für diese Schülerinnen und Schüler startet nun ein neuer Lebensabschnitt. Durch ein gestärktes Selbstbewusstsein und mehr Selbständigkeit im Leben können sie sich ab jetzt besser in unsere Gesellschaft integrieren. Für manche von ihnen steht auch der weitere Bildungsweg offen.

Im kommenden Schuljahr 2024/25 ist es wieder möglich, die Abendmittelschule in Meran zu besuchen. Als einzige deutschsprachige AMS im gesamten Burggrafenamt stellt sie ein besonderes Schulmodell dar. Der Unterricht findet vom 09. September 2024 bis Mitte Juni 2025 jeweils von Montag bis Donnerstag zwischen 18:00 und 20:30 Uhr statt und dient dazu, die Teilnehmer*innen auf die staatliche Abschlussprüfung der Sekundarstufe 1. Grades (Mittelschule) vorzubereiten. Anmeldungen werden ab sofort im Sekretariat der Mittelschule “Carl Wolf” in Meran entgegengenommen.

(ssp.meranstadt@schule.suedtirol.it)

Voraussetzung für den Besuch der Abendmittelschule ist die Kenntnis der deutschen Sprache auf A2-Niveau. Weiters muss für die Zulassung zur Abschlussprüfung eine Anwesenheit von mindestens 75 Prozent der Unterrichtszeit vorgewiesen werden. Der Besuch der Abendmittelschule sowie die Teilnahme an den Abschlussprüfungen ist kostenlos.