Aktuelle Seite: Home > Chronik > Gewalt und Betrug innerhalb einer Familie
Carabinieri von Wolkenstein ermitteln

Gewalt und Betrug innerhalb einer Familie

Freitag, 22. August 2025 | 15:58 Uhr
Carabinieri Selva Val Gardena 2 (2)
Carabinieri
Schriftgröße

Von: mk

Wolkenstein – Den Carabinieri von Wolkenstein in Gröden ist es gelungen, einen komplexen Fall von Gewalt und Betrug innerhalb einer Familie aufzudecken. Die Ermittlungen, die von der Staatsanwaltschaft Bozen koordiniert wurden, begannen im Mai nach einer Anzeige und führten zur Aufklärung einer Reihe von Straftaten.

Im Mittelpunkt des Falls stehen drei Personen bengalischer Herkunft im Alter zwischen 30 und 50 Jahren. Eine 44-jährige Frau und ein 31-jähriger Landsmann sollen im Mai in Bozen den 51-jährigen Exmann der Frau, der in Lajen lebt, körperlich und verbal angegriffen haben.

Die Ermittlungen der Carabinieri, die unter anderem Überprüfungen beim Meldeamt der Stadt Bozen vornahmen, brachten weitere Details ans Licht. Die Frau und der jüngere Mann sollen falsche Angaben gemacht haben, um ihn fälschlicherweise als Mitglied vom Haushalt des Ex-Mannes auszuweisen. Ziel dieser Falscherklärungen war es, in den Genuss unrechtmäßiger steuerlicher Vorteile zu kommen.

Dank der Ermittlungen konnten die mutmaßlichen Verantwortlichen identifiziert und angezeigt werden. Sie müssen sich nun vor der Justiz verantworten.

Bezirk: Bozen, Salten/Schlern

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen, Salten/Schlern

Meistkommentiert
„Ich stelle euch meine Frau vor“
Kommentare
48
„Ich stelle euch meine Frau vor“
Zu nah am Gefängnis: Debatte um Ötzi-Standort flammt neu auf
Kommentare
39
Zu nah am Gefängnis: Debatte um Ötzi-Standort flammt neu auf
WWF widerspricht Messner: „Koexistenz statt Spaltung“
Kommentare
34
WWF widerspricht Messner: „Koexistenz statt Spaltung“
Messner: “Probleme der Berge lauten: Influencer, Verkehr und Wölfe”
Kommentare
33
Messner: “Probleme der Berge lauten: Influencer, Verkehr und Wölfe”
Offenes Mikro: Melonis Aussage bei Treffen mit Trump wird viral
Kommentare
31
Offenes Mikro: Melonis Aussage bei Treffen mit Trump wird viral
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 