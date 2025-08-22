Von: mk

Wolkenstein – Den Carabinieri von Wolkenstein in Gröden ist es gelungen, einen komplexen Fall von Gewalt und Betrug innerhalb einer Familie aufzudecken. Die Ermittlungen, die von der Staatsanwaltschaft Bozen koordiniert wurden, begannen im Mai nach einer Anzeige und führten zur Aufklärung einer Reihe von Straftaten.

Im Mittelpunkt des Falls stehen drei Personen bengalischer Herkunft im Alter zwischen 30 und 50 Jahren. Eine 44-jährige Frau und ein 31-jähriger Landsmann sollen im Mai in Bozen den 51-jährigen Exmann der Frau, der in Lajen lebt, körperlich und verbal angegriffen haben.

Die Ermittlungen der Carabinieri, die unter anderem Überprüfungen beim Meldeamt der Stadt Bozen vornahmen, brachten weitere Details ans Licht. Die Frau und der jüngere Mann sollen falsche Angaben gemacht haben, um ihn fälschlicherweise als Mitglied vom Haushalt des Ex-Mannes auszuweisen. Ziel dieser Falscherklärungen war es, in den Genuss unrechtmäßiger steuerlicher Vorteile zu kommen.

Dank der Ermittlungen konnten die mutmaßlichen Verantwortlichen identifiziert und angezeigt werden. Sie müssen sich nun vor der Justiz verantworten.