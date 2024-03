„Abenteuer Glaube: kind- und jugendgerecht!“

Bozen – Am vergangenen Samstag fand im kirchlichen Kinder- und Jugendzentrum “Josef Mayr-Nusser” eine Weiterbildung zu Kinder- und Jugendpastoral statt. Die Veranstaltung wurde von Südtirols Katholischer Jugend und der Katholischen Jungschar Südtirols organisiert und bot eine Plattform für den Austausch untereinander sowie Inspiration für neue Ideen.

Die Teilnehmenden hatten die Möglichkeit, an vier verschiedenen Workshops teilzunehmen, die sich mit unterschiedlichen Aspekten der Kinder- und Jugendpastoral beschäftigten. Unter der Leitung erfahrener Referenten und Referentinnen wurden folgende Themen behandelt:

Die Weiterbildung begann mit dem Workshop: “Da berühren sich Himmel und Erde”, geleitet von Toni Fiung, Familienseelsorger der Diözese. Er zeigte verschiedene Beispiele auf, wie Kindergottesdienste vorbereitet werden können. Es ist wichtig Veranstaltungen in der Kirche kindgerecht zu gestalten. „Oft reicht es, wenn ein Treffen auch nur zehn Minuten oder eine viertel Stunde dauert – wichtig ist, dass die Kinder gerne hingehen und mitfeiern können“, erklärte Fiung.

Der zweite Workshop mit dem Titel “Ene, mene, miste, es rappelt in der Kirche“ geleitet von Manuela Unterthiner, geistliche Assistentin des Katholischen Familienverbandes, befasste sich mit den Angeboten für Kinder im Alter von null bis sechs Jahren in den verschiedenen Pfarreien. Best-Practice-Modelle wurden diskutiert und Anregungen gesammelt, um den Bedürfnissen dieser Altersgruppe besser gerecht zu werden. Sie betonte: „Der Austausch untereinander ist sehr wichtig. Es muss nicht immer alles neu erfunden werden, es gibt oft gute Beispiele, die für die eigene Pfarrei übernommen werden können.“

Giorgio Nesler, Referent für interreligiösen Dialog, gab im Workshop: “Was spricht junge Menschen an?” interessante Einblicke in die Herausforderungen und Werte von jungen Menschen heute im Vergleich zu früher. Die Teilnehmenden diskutierten darüber, was Jugendliche heute bewegt und sie kamen zum Schluss, dass jede Zeit ihre eigenen Herausforderungen hat, die das Handeln der jeweiligen Generation beeinflussen.

Den Abschluss bildete der Workshop: “Sinnfluencer im täglichen Leben”. Juliane Strickner, Pastoralassistentin und Dekanatsjugendleiterin in Nordtirol, teilte ihre Erfahrungen darüber, wie man seinen Glauben im täglichen Leben authentisch leben und andere damit inspirieren kann. Sie gab auch einen Einblick in ihre Arbeit als Pastoralassistentin und Dekanatsjugendleiterin in Matrei am Brenner. Für die Teilnehmenden war der Blick über die Grenze eine spannende Möglichkeit, neue Impulse zu bekommen.

Alexandra Felderer, erste Vorsitzende der Katholischen Jungschar Südtirols freut sich über die gelungene Weiterbildung: „Kirche ist ein Ort der Stille und des Gebetes, aber auch ein Raum für Entfaltung, Kreativität und gelebte Gemeinschaft. Beides ist möglich und auch notwendig. Kinder brauchen eine Kirche und religiöse Feiern, die ihren Bedürfnissen entsprechen und einen Bezug zu ihrer Lebenswelt haben. Dies muss in kindgerechter Sprache, Musik und aktivem Mitmachen ausgedrückt und erlebt werden. Bei den Workshops konnten Menschen, die in den Pfarreien aktiv sind und Messfeiern vorbereiten, diese Inhalte vertiefen und viele neue Ideen mitnehmen.“

„Es ist wichtig, den Jugendlichen vor Ort attraktive Angebote zu machen. Jugendliche sind gläubig und wollen Glaubenserfahrungen machen, aber auf eine jugendliche Art und Weise“, betont Simon Klotzner, erster Landesleiter von Südtirols Katholischer Jugend. Deshalb sind solche Austausche und Weiterbildungen für die Menschen in den Pfarreien vor Ort sehr wichtig.