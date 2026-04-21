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Schulaktion als Fortsetzung der Friedenswoche

Aktionstag „Hand in Hand“ in Bruneck

Dienstag, 21. April 2026 | 13:55 Uhr
2604 Ursulinen Alex Lamprecht
dzbz
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Von: mk

Bruneck – Als konkretes Folgeprojekt der diözesanen Friedenswoche ist am 16. April bei den Ursulinen in Bruneck der Aktionstag „Hand in Hand“ durchgeführt worden. Schülerinnen und Schüler gestalteten gemeinsam mit Lehrpersonen und externen Referierenden einen Tag mit vielfältigen Workshops rund um Glauben, Kreativität und Alltag; auch Bischof Ivo Muser war vor Ort und stellte sich den Fragen der Jugendlichen.

Verschiedene Workshops sollten aufzeigen, dass Kirche nicht verstaubt und langweilig ist, sondern lebendig sein kann und in den Alltag der Menschen hineinwirkt. Organisiert wurde dieser Aktionstag von der Religionslehrerin Edith Niederbacher und der Integrationslehrerin Silvia Hintner.

Breites Spektrum an Workshops

Die Workshops hätten nicht bunter gemischt sein können: Martin Lercher hat einen Podcast mit einigen Schülern erstellt, während sein Sohn Hannes einen Video-Workshop angeboten hat. Die Fotografin Caroline Renzler ist einem Foto-Workshop vorgestanden; die dort entstandenen Bilder werden zeitnah in der Stadtbibliothek Bruneck ausgestellt.

Besonderen Anklang hat Alex Lamprecht mit seiner „Glaubens Rally“ gefunden, indem er mit den Schülern unter anderem die Ursulinen-Kirche erkundet und neu erfahrbar gemacht hat.

Begegnung mit dem Bischof und gemeinsamer Abschluss

Gleichsam als Höhepunkt kann jener Workshop angesehen werden, bei dem ein „Ursulinen-Kreuz“ angefertigt wurde. Dieses wurde von Bischof Ivo Muser im Rahmen einer eigenen Feier gesegnet und soll künftig bei religiösen Feiern einen festen Platz erhalten.

Eine Faden-Grafik von Angela Merici, der Gründerin der Ursulinen, wurde vom Technik-Lehrer Danny Maidment angeboten, während Gudrun Mayrl gemeinsam mit einer Theaterpädagogin und einem Organisten einen Orgel-Workshop gestaltet hat. Ein weiterer Höhepunkt war die Fragestunde mit Bischof Ivo Muser, an der die Schule geschlossen teilgenommen hat.

Ausgeklungen ist der Aktionstag mit einem Vortrag von Christian Tschurtschenthaler aus Sexten, zu dem vor allem die Eltern der Schülerinnen und Schüler eingeladen waren. Tschurtschenthaler berichtete, wie ihm bei der Bewältigung eines schweren Schicksalsschlags der Glaube hilft.

„Rundum gelungen“, fasst die Religionslehrerin Edith Niederbacher diesen Aktionstag zusammen und hofft, dass die Schülerinnen und Schüler erkannt haben, wie der Glaube den Alltag durchdringt und bereichern kann.

Bezirk: Pustertal

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