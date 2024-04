Aktionstage Politische Bildung vom 2. bis zum 9. Mai

38 Veranstaltungen an 15 Tagen:

Bozen – Künstliche Intelligenz ist eine der spannendsten technischen Entwicklungen der jüngeren Zeit, die wie kaum eine andere Technologie das Potenzial hat, die Welt grundlegend zu verändern; auch darum polarisiert das Thema stark. Eine Plattform, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, sich zu informieren und darüber zu diskutieren, bieten die Aktionstage Politische Bildung ab dem 2. Mai mit dem Titel “Schöne neue Welt?!”. 29 Organisationen beteiligen sich heuer an den Aktionstagen mit einer Veranstaltung zum Jahresthema oder zu einem anderen Thema der politischen Bildung. Auf dem Programm stehen Workshops zu konkreten KI-Anwendungenwie Vorträge und eine interaktive Ausstellung. Auch andere Bereiche werden thematisiert, etwa die EU-Wahlen oder die Nachhaltigkeit der Mode.

Impulsvortrag am 7. Mai, Aktion “Being Moved” am 9. Mai

Zu zwei Veranstaltungen lädt das Landesamt für Weiterbildung und Sprachen ein: Beim Online-Impulsvortrag mit Diskussion mit dem Informatiker und Psychologen Harald Russegger zum Thema “KI und Ethik” am Dienstag, dem 7. Mai, werden neben grundlegenden Erklärungen auch Risiken und Notwendigkeit einer transparenten und verantwortungsvollen Entwicklung von KI zur Sprache kommen.

Bei der Aktion “Being Moved” am Donnerstag, dem 9. Mai, auf dem Kornplatz in Bozen präsentieren Studentinnen der Freien Universität Bozen in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Weiterbildung und Sprachen unter anderem Ergebnisse ihrer Masterarbeit des Studiengangs für Eco-Social-Design, bei der sie der Frage nachgegangen sind, wie Natur als Begegnungsraum genutzt werden kann und welche Rolle sie bei der Förderung von Dialogen, Mitgefühl und gemeinsamen Erfahrungen zwischen Menschen mit und ohne Fluchterfahrung spielt.

Informationen zu den Aktionstagen politische Bildung

Seit 2008 organisiert und koordiniert das Landesamt für Weiterbildung und Sprachen der deutschen Kulturabteilung die Aktionstage Politische Bildung. Ziel ist es, politische Bildung sichtbar zu machen und zu fördern. Dabei werden Vereine, Bildungs-Organisationen, Jugendgruppen und Einzelpersonen dazu aufgerufen, sich mit einer Veranstaltung zu beteiligen. Die Aktionen bieten eine Plattform für den Austausch und die Diskussion über aktuelle gesellschaftliche Themen.