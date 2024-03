Aller guten Dinge sind zwölf

Mayrhofen – Vom 4. bis zum 14. März 2024 fand im Europahaus in Mayrhofen/Zillertal der Gesamttiroler Musikwettbewerb “prima la musica” statt. Schülerinnen und Schüler des Vinzentinums, begleitet und betreut von Musiklehrerin und Chorleiterin Clara Sattler, machten dabei eine im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichnete Figur.

Schülerinnen und Schüler von der 1. bis zur 7. Klasse nahmen in unterschiedlichen Kategorien an dem Bewerb teil. Zwölf Vinzentiner Sänger/-innen, Instrumentalist/-innen bzw. Gruppen erhielten den 1. Preis, drei davon mit Auszeichnung und weitere drei sogar mit der Berechtigung zur Teilnahme am österreichischen Bundeswettbewerb, der heuer vom 18. Mai bis 1. Juni sogar in Brixen ausgetragen und dadurch zum “Heimspiel” wird.

Daniel Hinteregger (6. Kl.) und Magdalena Lieto (7. Kl.) erreichten mit ihrem Solo-Gesang den 2. Preis. Rafael Nardelli (1B) und Carolin Fischnaller (3B) erhielten als Mitglieder des Kreativ-Ensembles “Traumfänger” den 1. Preis. Carolin schaffte dies auch noch zusätzlich mit ihrem Instrument, der Harfe. Jana Sartore (7. Kl.) erreichte einen 1. Preis im Solo-Gesang, ebenso Ida Mutschlechner (3B). Letztere heimste zusammen mit Leonie Bodner, Romy Burger, Emma Krapf, Jana Oberrauch, Marlene Schrott und Magdalena Trojer (alle 3B) als Volksmusikensemble “Mir siebm” sogar noch einen 1. Preis mit Auszeichnung ein. Gleiches gelang den “Vinzentiner Gitschn” Greta Burger, Sofia Eriechello, Sophia Oberhofer, Sofia Obrist, Anna Maria Plank und Jana Prader (alle 2B). Jana punktete zusätzlich noch am Klavier und erreichte ebenfalls einen 1. Preis. Jakob (3B) und Clara (1B) als “Die sem zwoa” schafften ebenfalls den 1. Preis mit Auszeichnung.

Als Solo-Sängerin darf Clara Schwarz sogar am Bundeswettbewerb teilnehmen. Ebenfalls beim Bundeswettbewerb vertreten sind Emma Brignach (2B) in der Kategorie Kammermusik für Holzblasinstrumente (“Namana”) und Vera Peer (5. Kl.) in der Kategorie Solo-Gesang.