Auf interaktive Reise gehen im Euregio-Infopoint in Innsbruck

Innsbruck – Wissenswertes rund um den Euregio-Lawinenreport, eine historische Zeitreise durch die Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino, die Entwicklung des Radsports in der Europaregion und Zahlen, Daten und Fakten rund um die drei Landesteile: Im Euregio-Infopoint in Innsbruck bietet sich Interessierten in einer interaktiven und mehrsprachigen Ausstellung Spannendes zur Geschichte der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino. Die Ausstellung wird laufend aktualisiert und bietet in den Sprachen Deutsch, Englisch, Italienisch und Ladinisch Einblicke in die Geschichte und Entwicklung der drei Landesteile in jüngster Zeit – von “Ötzi” bis zu aktuellen Projekten der Euregio. Auch dieses Jahr kann die Ausstellung zu den regulären Öffnungszeiten kostenlos besucht werden. 2023 nutzten über 2000 Personen diese Gelegenheit – von Einzelpersonen über Projektgruppen bis hin zu internationalen und regionalen Delegationen und Schulklassen aus allen drei Landesteilen.

“Der Infopoint in Innsbruck ist ein wichtiger Bezugspunkt für die Euregio, vor allem für die Bürgerinnen und Bürger, die sich für die Geschichte und die Zukunft der drei Länder Tirol, Südtirol und Trentino begeistern”, sagt Arno Kompatscher, Südtirols Landeshauptmann und derzeitiger Euregio-Präsident. Abgesehen vom historischen Fokus, sprechen die interaktiven Ausstellungen zum Lawinenreport und zur Tour of the Alps auch all jene an, die sich gern in der freien Natur und in den Bergen bewegen: “Die gemeinsame Geschichte und geteilte Leidenschaften einen unsere drei Länder”, unterstreicht Kompatscher. “Mit dem Euregio-Infopoint und der dazugehörigen Ausstellung bieten wir eine einzigartige und zeitgemäße Ausstellung, die vor allem durch Interaktion und digitalen Inhalten überzeugt. Dadurch werden die Inhalte lebendig vermittelt, wodurch auch ein nicht zuletzt unterhaltsamer Zugang für Besucherinnen und Besucher jeden Alters gewährleistet ist. Der Infopoint fungiert auch als zentrale Anlaufstelle für alle Fragen und Anliegen rund um die Europaregion”, erklärt der Tiroler Landeshauptmann Anton Mattle. “Die Geschichte der Euregio zu kennen und das Wissen über die drei Gebiete, aus denen sie sich zusammensetzt, zu vertiefen, die Besonderheiten und Charakteristika, die uns verbinden, die Grundsätze, Werte und Ziele der Euregio zu verbreiten, ist eine der Aufgaben, die wir uns gestellt haben. Initiativen wie der Euregio-Infopoint, der ständig aktualisiert und kürzlich um drei interaktive und thematische Ausstellungsbereiche erweitert wurde, entsprechen diesem Ziel. Wir hoffen, dass auch 2024 die Bürgerinnen und Bürger der Euregio und insbesondere Kinder und Jugendliche jeden Alters diesen wichtigen Bezugspunkt besuchen werden”, ergänzt der Landeshauptmann des Trentino, Maurizio Fugatti.

Euregio erleben

Unter anderem präsentiert die mehrsprachige Ausstellung die Geschichte des historischen Tirols bis zur Gegenwart anhand von zwölf Zeitraffer-Karten. Neben diesen visuellen Darstellungen bietet sie Einblicke in die Organe der Euregio (Versammlung, Euregio-Rat der Gemeinden) sowie Informationen über Städte, Seen und Gebirge in Tirol, Südtirol und Trentino. Darüber hinaus lädt die Ausstellung dazu ein, interaktiv verschiedene Themenbereiche der Euregio kennenzulernen:

· Geschichte der Euregio: Besuchende können in die Welt des Bergbaus im Wandel der Zeit und in vielen anderen historischen Meilensteinen der Euregio eintauchen, welche von historischen Karten und weiterführendem Material begleitet werden.

· Lawinenreport: Interessierte erwartet Wissenswertes zu Lawinenereignissen in der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino seit dem Ersten Weltkrieg, zur Lawinenkunde und den Lawinengefahrenstufen. Abgerundet wird der Themenbereich mit einem Lawinen-Quiz, bei dem das eigene Wissen getestet werden kann.

· Tour of the Alps: Es wird die Geschichte des traditionsreichen Radrennens, welches im Jahr 1979 zum ersten Mal als “Giro del Trentino” startete, präsentiert. Mittels einer interaktiven Karte der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino haben Ausstellungsbesucherinnen und -besucher Zugriff auf die Strecke und können verschiedene Informationen abrufen.

Über den Euregio-Infopoint in Innsbruck

Der Infopoint in Innsbruck in der Wilhelm-Greil-Straße 17 wurde am 14. Oktober 2021 anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der Euregio eröffnet. Die interaktive Ausstellung kann im Euregio-Infopoint in Innsbruck während der Öffnungszeiten (Montag bis Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr, Montag bis Donnerstag von 14.00 bis 17.00 Uhr) kostenlos besucht werden. Für größere Gruppen wie Schulklassen und Vereine ist eine Voranmeldung erforderlich. Weitere Informationen zur Ausstellung finden sich auf der Euregio-Website.