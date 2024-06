Ausgezeichneter Artist Club blickt aufs “Festival Studentesco 2025”

Von: mk

Bozen – Am Freitag fand in St. Anton am Arlberg (Tirol) die Preisverleihung von “Glanzleistung – das junge Ehrenamt 2024” statt, die von der Euregio Tirol Südtirol Trentino gefördert wird. Unter anderem wurde der Verein Artist Club als Südtiroler Verein für sein Engagement im Bereich der Freiwilligenarbeit geehrt, das auf die Arbeit von fast hundert Freiwilligen zurückzuführen ist.

Der Bozner Artist Club, der für sein Engagement zur Förderung von Kultur und Kunst unter jungen Menschen bekannt ist und vom Amt für Jugendarbeit in der italienischen Landesabteilung für Kultur unterstützt wird, bereitet sich auf die Organisation der 55. Ausgabe des “Festival Studentesco” vor.

Bei dieser jährlichen Veranstaltung wird es im Jahr 2025 mehrere Neuerungen geben. Geplant ist eine Vereinbarung mit der italienischen Bildungsdirektion, eine Zusammenarbeit, die mehr Proberäume in den Schulen garantiert und die Vorbereitung der Aufführungen erleichtert. In Zusammenarbeit mit der Stadt Bozen wird ein Netzwerk zwischen den Jugendzentren geknüpft und eine Broschüre erstellt, um eine optimale Nutzung der Jugendräume zu gewährleisten. Eine Reihe von Videos wird die verschiedenen Aspekte des Festivals beleuchten und aufzeigen, dass es sich nicht nur um eine Veranstaltung handelt, sondern um einen komplexen Prozess, der den Jugendlichen die Kultur näher bringt und ihnen die Möglichkeit bietet, wichtige Talente zu fördern, entdecken und zu zeigen. Nicht zuletzt hat der Minister für Sport und Jugend, Giovanni Abodi, bereits seine Unterstützung für die Initiativen des Artist Club zum Ausdruck gebracht und seine Teilnahme an der nächsten Ausgabe des Schülerfestivals zugesagt.

“Das Engagement und der Enthusiasmus der Freiwilligen des Artist Club sind ein Beispiel dafür, wie die Freiwilligenarbeit junger Menschen etwas in der Gesellschaft bewirken kann. Wir sind stolz darauf, ihr Engagement anzuerkennen und ihre künftigen Initiativen zu unterstützen, damit sie in der Welt der Jugend und darüber hinaus ein Beispiel geben können”, sagt der Landesrat für italienische Kultur, Marco Galateo.