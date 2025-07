Außergewöhnliche musikalische Veranstaltung in Sterzing

Von: mk

Sterzing – Der Saal Vigil Raber in Sterzing war Schauplatz einer außergewöhnlichen musikalischen Veranstaltung: Zu sehen waren „Die Heldinnen von Giacomo Puccini“, organisiert vom Kulturverein L’Obiettivo in Zusammenarbeit mit dem Komitee für Erwachsenenbildung Sterzing, UPAD, dem Studienzentrum Palladio, Agorà Vipiteno Cultura, ARCI und ANA. Der Abend wurde von prominenten Gästen und einem begeisterten Publikum besucht, was den großen Erfolg der Initiative unter Beweis stellte.

Der Bürgermeister von Sterzing, Peter Volgger, und der Vizebürgermeister, Fabio Cola, betonten die Bedeutung der Kultur für die Gemeinschaft und den Wert von Veranstaltungen, die die große Musik feiern. Auch die Gemeinderätin Marina Niccolini war anwesend.

Maestro Stefano Giaroli am Klavier und die Sopranistin Renata Campanella verzauberten das Publikum mit ihren Darbietungen und boten eine bewegende Hommage an das weibliche Universum des großen Komponisten aus Lucca.

Campanellas strahlende und vielseitige Stimme ließ unvergessliche Figuren wie Mimì, Liù, Manon Lescaut, Tosca, Cio-Cio-San (Madama Butterfly) und Schwester Angelica lebendig werden – Figuren voller Leidenschaft, Schmerz und Schönheit, die die Herzen der Zuhörer berührten.

Giaroli fasste mit Ironie und großer Prägnanz die Puccini-Opern zusammen und hob dabei deren leidenschaftliches Element hervor, das beim Publikum starke Emotionen weckt.

Professor Giacomo Fornari bereicherte den Abend mit einem fundierten Vortrag über das Werk Puccinis.

Er bot einen Überblick über dessen Biografie sowie über den historischen und kulturellen Kontext, in dem Puccini lebte. Seine Ausführungen ermöglichten dem Publikum ein tieferes Verständnis für die Emotionen und Themen, die Puccinis Opern durchdringen.

Die Veranstaltung endete mit einem herzlichen Applaus, der die große Wertschätzung des Publikums für diesen Abend widerspiegelte – ein Abend, der nicht nur der Musik gewidmet war, sondern auch die Lebendigkeit Sterzings unter Beweis stellte.

„Die Heldinnen von Puccini“ erwies sich als großer Erfolg und vereinte die Gemeinschaft in einem unvergesslichen Erlebnis.