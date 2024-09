Ausstellung der Sommerpilze zum zwölften Mal in Meran

Von: mk

Meran – Die Ausstellung der Sommerpilze gibt es vom 6. bis 8. September 2024 zum 12. Mal im urania Haus in Meran. Veranstaltet wird sie von der urania in Zusammenarbeit mit der Ortsgruppe Bozen des Mykologischen Vereins Bresadola. Die Fäden der Organisation hat 11 Jahre lang Andrea Mochi aus Meran gezogen. In diesem Jahr ist zum ersten Mal das Vorstandsmitglied der Ortsgruppe Bozen, Klaus Köcher aus Meran, der Organisator der Pilzausstellung in Meran. Mochi und Köcher gehören der Ortsgruppe Bozen des Pilzvereins Bresadola an.

Die Öffnungszeiten der Pilzausstellung in Meran sind am Samstag und Sonntag jeweils von 9.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.30 Uhr bis 19.00 Uhr. Eröffnet wird die Pilzausstellung am Freitag, den 6. September, im Saal Alton in der urania Meran um 18.00 Uhr. Nach der Eröffnung ist die Pilzausstellung am Freitag bis 19.00 Uhr geöffnet. Bei der Pilzausstellung ist freier Eintritt.

Der Mykologische Verein Bresadola, Ortsgruppe Bozen, rechnet damit, auch anlässlich der zwölften Meraner Pilzausstellung mehr als 200 Pilzarten, darunter auch einige potentiell tödlich giftige Pilze, ausstellen zu können. Im Vorjahr konnten 238 Pilzarten präsentiert werden. In diesem Jahr gibt es erstmals auch ein Rahmenprogramm. Im Anschluss an die Pilzausstellung hält der Jungkoch Matthias Walzl in der urania einen Pilzkochkurs ab. Am Dienstag wird der Mykologe Dr. Klaus Köcher, ein Schüler von Professor Dr. Dr. Meinhard Moser, einer der renommiertesten Pilzsystematiker weltweit, auf einer Pilzwanderung vom Gasthof „Zum Grünen Baum“ in Vöran zur Leadner Alm essbare Pilzarten zeigen. In diesem Jahr ist bei der Pilzausstellung auch erstmals eine Pilzkontroll- und Pilzberatungsstellen eingerichtet. Die Besucher können ihre Pilze zur Ausstellung mitbringen und sie von einem ausgebildeten Hygieneinspektor vom Sanitätsbetrieb bestimmen lassen.

Während der gesamten Ausstellung werden Experten des Mykologischen Vereines Bresadola anwesend sein, welche den Besuchern die ausgestellten Pilze erklären und die Fragen beantworten.

Für zusätzliche Informationen über die Giftpilze können sich die Besucher während der gesamten Dauer der Pilzausstellung an Dr. Karl Kob wenden. Dr. Kob ist Arzt, Koordinator der Kommission für Mykotoxikologie des Mykologischen Vereines Bresadola auf gesamtstaatlicher Ebene und steht dem gesamtstaatlichen Bresadola Verein auch als Präsident vor.