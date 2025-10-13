Ausstellung Jagd – Hund – Mensch

Von: Ivd

Ratschings – Am Freitag führen die Kuratorinnen durch die Ausstellung zur Beziehung zwischen Mensch und Jagdhund auf Schloss Wolfsthurn. Hunde sind dabei auch willkommen.

Seit Jahrtausenden steht der Hund dem Menschen als Begleiter, Helfer und Partner bei der Jagd zur Seite. Mit feinem Gespür, Ausdauer und vielseitigen Fähigkeiten unterstützen Jagdhunde den Menschen bis heute. Ihre Rolle steht im Mittelpunkt der Sonderausstellung „Jagd – Hund – Mensch” im Südtiroler Landesmuseum für Jagd und Fischerei auf Schloss Wolfsthurn. Die Ausstellung zeigt die Entwicklung des Jagdhundes über die Jahrhunderte, von seiner Ausbildung bis zu den vielseitigen Aufgaben, die er heute erfüllt.

Auch persönliche Erfahrungen rücken in den Fokus: An Hörstationen erzählen Jäger und Jägerinnen sowie Hundeführer und Hundeführerinnen von ihrer Arbeit mit den Hunden, sei es bei der Jagd, der Nachsuche oder im Artenschutz. Ihre Geschichten machen das Vertrauen und die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Tier spürbar.

Am Freitag führen die Kuratorinnen Elisabeth Delvai und Irene Sapelza um 12.00 Uhr in italienischer und um 17.00 Uhr in deutscher Sprache durch die Ausstellung. Anmeldungen sind bis zum Freitag um 12.00 Uhr unter der Nummer 0472/758121 oder per E-Mail an info@wolfsthurn.it möglich. Willkommen sind auch Hunde an der Leine und mit Maulkorb.