Bachelor Day: Tag der offenen Tür für Studieninteressierte

Am Campus Bozen

Bozen – Die Freie Universität Bozen öffnet am 2. März für Maturant:innen ihre Türen. Lehrende und Studierende präsentieren die Bachelor-Studiengänge der unibz; Interessierte können zudem Labors, Designwerkstätten und Wohnheime besichtigen. Der Open Day findet am Campus Bozen von 9.00 bis 14.00 Uhr statt.

Am Bachelor Day erhalten Studieninteressierte einen halben Tag lang Einblicke in das Universitätsleben der unibz und lernen verschiedene Studien-Programme kennen. Zudem tauschen sie sich mit Dozent:innen und Studierenden aus und bekommen Informationen zu den Servicestellen der unibz. Dieser Tag soll helfen, eine fundierte Entscheidung über die eigene Studienwahl treffen zu können, denn in den ersten drei Jahren des Studiums wird der Weg für die eigene akademische und berufliche Zukunft geebnet.

Interessierte erhalten am Samstag, dem 2. März, von 9.00 bis 14.00 Uhr einen umfassenden Überblick über die Bachelor-Studiengänge der fünf Fakultäten und über die Universität selbst. Lehrende und Studierende informieren über die Besonderheiten eines mehrsprachigen Studiums. Studieninteressierte können an Präsentationen aller Studiengänge teilnehmen und haben die Möglichkeit, die Werkstätten der Fakultät für Design und Künste oder auch die Studierendenwohnheime in Bozen zu besichtigen. Messeflair herrscht an den Ständen der einzelnen Fakultäten, der Servicestellen der unibz und externer Partner: Es wird über eine Vielzahl wichtiger Themen wie Studienfinanzierung, Auslandsaufenthalte, Praktika und Jobs während des Studiums informiert. Angemeldet haben sich für den Bachelor Day bereits über 300 Personen.

Weitere Einrichtungen in Bozen sind für Besichtigungs-Touren geöffnet: das BITZ unibz fablab, die Smart Mini Factory, die Bibliothek, die Laboratorien der Fakultät für Ingenieurwesen und der Fakultät für Agrar-, Umwelt- und Lebensmittelwissenschaften sowie die Werkstätten der Fakultät für Design und Künste. Zudem besteht die Möglichkeit eigenständig nach Brixen oder Bruneck zu fahren, um dort um 15.30 Uhr oder 16.30 Uhr den jeweiligen Campus zu erkunden.

Neben dem Bachelor Day bietet die unibz auch Interessierten an Masterstudiengängen unterschiedliche Online-Info-Abende der einzelnen Fakultäten an. Während der sogenannten Online-Infosessions besteht die Möglichkeit an Präsentationen der Master-Programme teilzunehmen und sich umfassend über die spezifischen Inhalte, Zulassungsvoraussetzungen, Sprachen und vieles mehr zu informieren. Weitere Infos sind auf der unibz Website zu finden: https://www.unibz.it/de/services/orientation/open-day/master-online-info-sessions/

Sowohl der Bachelor Day als auch die Online-Infosessions der Master-Programme bieten Interessierten die Gelegenheit die unibz und ihr Angebot kennenzulernen, um sich dann für den zukünftigen Studienort zu entscheiden.

Anmeldungen für den Bachelor Day sind ab sofort möglich. Eine Anmeldung zum Open Day ist nicht zwingend notwendig, allerdings sehr empfehlenswert. Für die Teilnahme an den einzelnen Besichtigungen ist jedoch eine Anmeldung an den jeweiligen Ständen am Veranstaltungstag erforderlich. Alle Infos finden sich auf der unibz Webseite: https://www.unibz.it/de/services/orientation/open-day/bachelor-day