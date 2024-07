Badeurlaub für Senioren mit Beeinträchtigung

Von: mk

Meran – In Zusammenarbeit mit der Genossenschaft Call organisiert die Meraner Stadtverwaltung im September einen zehntägigen Meeresaufenthalt in Bellaria für 25 in Meran lebende Personen über 65, die teilweise selbstständig oder nicht selbstständig sind. Einschreibungen sind ab Donnerstag, 1. August möglich.

Während der gesamten Dauer des Aufenthalts (vom 8 bis 18. September) ist qualifiziertes Personal anwesend – immer abhängig von der Anzahl der Teilnehmer und in jedem Fall im Verhältnis eins zu fünf – und die Mindestanwesenheit eines Krankenpflegers ist garantiert.

Die Einschreibungen werden ab Donnerstag, 1. August und bis Freitag, 9. August beim Hauspflegedienst (Zentrum VITA, Otto-Huber-Straße 8, 2. Stock, Tel. +39 0473 223170) entgegengenommen.

Infos dazu erteilt auch die Genossenschaft Call (Tel. +39 347 5687945 oder +39 339 4958270, Email info@coopcall.it).