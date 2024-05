Baumfest und Aktion “Ein Baum für jedes Neugeborene”

Meran – Die Dienststelle für Grünanlagen und Umwelt der Stadtgemeinde Meran organisiert wieder – in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Forstinspektorat – ein Baumfest für die Schüler der fünften Klassen aller städtischen Grundschulen.

Das Baumfest findet am Dienstag, 7. Mai und am Donnerstag, 30. Mai in Hafling (Sulfner), jeweils um 9.00 Uhr statt.

Insgesamt 179 Grundschüler werden mit ihren Lehrpersonen daran teilnehmen. Die Kinder werden gemeinsam mit den Mitarbeitern des Forstamtes und des Amtes für Umwelt junge Bäume pflanzen. Außerdem sind Spiele, Lieder und didaktische Aktivitäten vorgesehen. Zum Abschluss der Aktion gibt es einen kleinen Imbiss.

Bei schlechten Wetterbedingungen wird das Fest jeweils auf den 14. Mai bzw. auf den 6. Juni verschoben.

Am Donnerstag, 9. Mai findet beim Buschenschank Mitterwalder ab 9.00 Uhr die Aktion „Ein Baum für jedes Neugeborene“ statt. An diesem Vormittag werden genauso viele Bäumchen gepflanzt, wie in Meran im Jahr 2023 Neugeborene verzeichnet wurden, nämlich 321. Bei schlechten Wetterbedingungen wird das Fest um eine Woche verschoben.