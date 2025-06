Begegnung mit Mark Benecke in Meran

Von: mk

Meran – Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Autor*innen in Meran/Appuntamento a Merano” ist am Freitag, 20. Juni (Beginn um 21.00 Uhr) der Kriminalbiologe Mark Benecke zu Gast im Pavillon des Fleurs. Moderiert wird der Abend vom Journalisten Patrick Rina.

Mark Benecke ist öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für biologische Spuren bei Gewaltverbrechen mit Todesfolge. Er lehrt international, u.a. in den USA, Vietnam, Kolumbien und auf den Philippinen und war am Institut für Rechtsmedizin in Manhattan tätig. Bekannt ist Benecke auch durch TV-Auftritte bei National Geographic, History Channel und n-tv sowie durch Gastkommentare in „Medical Detectives“ und „Autopsie – Mysteriöse Todesfälle“, wo er wissenschaftliche Hintergründe anschaulich erklärt. Benecke veröffentlichte mehrere populärwissenschaftliche Bücher, unter anderem über Kriminalfälle, Kriminalbiologie und das Altern aus biomedizinischer Sicht.

Zuletzt erschienen:

Warum Nacktbilder zu Gedächtnislücken führen: Die verrücktesten Erkenntnisse vom Spaß-Nobelpreis Deutschland, Lübbe Life, Köln 2023

Kannibal. Jagdrausch. Benevento, München 2023

Kat Menschiks und des Diplom-Biologen Doctor Rerum Medicinalium Mark Beneckes Illustrirtes Thierleben. Galiani-Berlin 2020