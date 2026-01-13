Berliner Theatertreffen mit “Fräulein Else” und Holzinger

Von: apa
Die Volkstheater-Produktion “Fräulein Else”, die Festwochen-Koproduktion “Three Times Left is Right” von Julian Hetzel mit dem Schauspiel Leipzig und Florentina Holzingers “A Year Without Summer” sind zum 63. Berliner Theatertreffen eingeladen. Das gab die Jury, die heuer 739 Arbeiten aus 98 Städten gesichtet hat, am Dienstag bekannt. Zweimal in der Auswahl der zehn bemerkenswerten Inszenierungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten ist Sebastian Hartmann.
Die Österreicherin Nora Hertlein-Hull steht an der Spitze dieser Bühnen-Leistungsschau, die heuer von 1. bis 17. Mai stattfindet. Die Jury bestand heuer aus Alexandra Kedves, Vincent Koch, Sabine Leucht, Martin Thomas Pesl, Falk Schreiber, Christine Wahl und Sascha Westphal. Berücksichtigt wurden Premieren, die im Zeitraum 17. Jänner bis 31. Dezember 2025 stattfanden. Der Spielplan erscheint im April.
Die Juryauswahl der zehn bemerkenswertesten Inszenierungen:
Stück
Regie
Theater
“Die Welt im Rücken” von Thomas Melle
Lucia Bihler
Schauspiel Stuttgart
“Die Glasmenagerie” von Tennessee Williams
Jaz Woodcock-Stewart
Theater Basel
“Mephisto” nach Klaus Mann
Jette Steckel
Münchner Kammerspiele
“Serotonin” nach Michel Houellebecq
Sebastian Hartmann
Hans Otto Theater Potsdam
“Three Times Left is Right” von Julian Hetzel
Julian Hetzel
Koproduktion Wiener Festwochen und Schauspiel Leipzig
“Wallenstein” nach Friedrich Schiller
Jan-Christoph Gockel
Münchner Kammerspiele
“A Year Without Summer” von Florentina Holzinger
Florentina Holzinger
Volksbühne Berlin in Koproduktion u.a. mit dem Tanzquartier Wien
“Fräulein Else” von Leonie Böhm und Julia Riedler
Leonie Böhm
Volkstheater Wien
“Il gattopardo”
Pınar Karabulut
Schauspielhaus Zürich
“Der Hauptmann von Köpenick” von Carl Zuckmayer
Sebastian Hartmann
Staatstheater Cottbus
(S E R V I C E – https://www.berlinerfestspiele.de/theatertreffen )
Aktuell sind 0 Kommentare vorhandenKommentare anzeigen