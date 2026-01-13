Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Berliner Theatertreffen mit “Fräulein Else” und Holzinger
Das Theatertreffen findet heuer ab 1. Mai in Berlin statt

Berliner Theatertreffen mit "Fräulein Else" und Holzinger

Dienstag, 13. Januar 2026 | 11:41 Uhr
Das Theatertreffen findet heuer ab 1. Mai in Berlin statt
APA/APA/dpa/Soeren Stache
Die Volkstheater-Produktion “Fräulein Else”, die Festwochen-Koproduktion “Three Times Left is Right” von Julian Hetzel mit dem Schauspiel Leipzig und Florentina Holzingers “A Year Without Summer” sind zum 63. Berliner Theatertreffen eingeladen. Das gab die Jury, die heuer 739 Arbeiten aus 98 Städten gesichtet hat, am Dienstag bekannt. Zweimal in der Auswahl der zehn bemerkenswerten Inszenierungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten ist Sebastian Hartmann.

Die Österreicherin Nora Hertlein-Hull steht an der Spitze dieser Bühnen-Leistungsschau, die heuer von 1. bis 17. Mai stattfindet. Die Jury bestand heuer aus Alexandra Kedves, Vincent Koch, Sabine Leucht, Martin Thomas Pesl, Falk Schreiber, Christine Wahl und Sascha Westphal. Berücksichtigt wurden Premieren, die im Zeitraum 17. Jänner bis 31. Dezember 2025 stattfanden. Der Spielplan erscheint im April.

Die Juryauswahl der zehn bemerkenswertesten Inszenierungen:

Stück

Regie

Theater

“Die Welt im Rücken” von Thomas Melle

Lucia Bihler

Schauspiel Stuttgart

“Die Glasmenagerie” von Tennessee Williams

Jaz Woodcock-Stewart

Theater Basel

“Mephisto” nach Klaus Mann

Jette Steckel

Münchner Kammerspiele

“Serotonin” nach Michel Houellebecq

Sebastian Hartmann

Hans Otto Theater Potsdam

“Three Times Left is Right” von Julian Hetzel

Julian Hetzel

Koproduktion Wiener Festwochen und Schauspiel Leipzig

“Wallenstein” nach Friedrich Schiller

Jan-Christoph Gockel

Münchner Kammerspiele

“A Year Without Summer” von Florentina Holzinger

Florentina Holzinger

Volksbühne Berlin in Koproduktion u.a. mit dem Tanzquartier Wien

“Fräulein Else” von Leonie Böhm und Julia Riedler

Leonie Böhm

Volkstheater Wien

“Il gattopardo”

Pınar Karabulut

Schauspielhaus Zürich

“Der Hauptmann von Köpenick” von Carl Zuckmayer

Sebastian Hartmann

Staatstheater Cottbus

(S E R V I C E – https://www.berlinerfestspiele.de/theatertreffen )

