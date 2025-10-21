Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Bestsellerautor Lenz Koppelstätter im Gespräch mit Eberhard Daum
Abendveranstaltung am Freitag in Meran

Bestsellerautor Lenz Koppelstätter im Gespräch mit Eberhard Daum

Dienstag, 21. Oktober 2025 | 14:17 Uhr
Lenz Koppelstätter
Peter Unterthurner
Von: Ivd

Meran – Er hat Politik und Sozialwissenschaften studiert und absolvierte die Deutsche Journalistenschule. Doch seit zehn Jahren begeistert er sein Publikum mit spannenden Krimis rund um Commissario Grauner. Der Südtiroler Lenz Koppelstätter ist längst ein gefeierter Krimi-Beststellerautor.

Seine Begeisterung für den Kriminalroman erklärt er so: “In diesem Genre kommen alle großen Gefühle vor: Liebe, Hass, Neid, Enttäuschung und vieles andere. Das fasziniert mich.” Sein erster Krimi “Der Tote am Gletscher” erschien 2015, inzwischen hat er ein Dutzend weitere veröffentlicht. Daneben schreibt Lenz Koppelstätter auch noch für Zeitungen und Zeitschriften wie beispielsweise “Die Zeit” oder “Geo”.

Im “Dialoge-Meran”-Gespräch geht es unter anderem um die Frage, wie eine Geschichte in Koppelstätters Kopf entsteht, worauf es ihm beim Erzählen ankommt, wie er die Spannung am Leben erhält, woher seine Ideen kommen, wer ihn inspiriert und wer seine wichtigsten Kritiker sind.

Das Gespräch mit Eberhard Daum findet am Freitag in der Akademie Meran in der Franz-Innerhofer-Straße 1 statt. Beginn ist um 18.00 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Bezirk: Burggrafenamt

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

