Besuch der Sternsinger im Südtiroler Landtag

Bozen – Seit einigen Jahren besuchen die Sternsinger der Katholischen Jungschar Südtirols (KJS) den Südtiroler Landtag, um die Frohe Botschaft zu verkünden. Am heutigen Freitagnachmittag stattete nun eine sechsköpfige Sternsingergruppe aus Verdings (Gemeinde Klausen) dem Landtag einen Besuch ab und wurde von Präsident Josef Noggler freudig empfangen.

„Mit eurer Sammelaktion tragt ihr alljährlich dazu bei, das Leben von Menschen zu verbessern, die dringend unsere Hilfe benötigen“, unterstrich der Landtagspräsident. „Eure Botschaft des Friedens, der Ruhe und des Teilens – ein wertvoller Moment des Austauschens und des Nachdenkens – mögen ein gutes Zeichen für das heurige Jahr sein.“

In der Zeit um den Jahreswechsel bis zum 6. Jänner sind in Südtirol stets zahlreiche Kinder als die „Heiligen Drei Könige“ unterwegs, um den Segen zu den Menschen zu bringen und Spenden für den guten Zweck zu sammeln. Mit den Spenden der Aktion Sternsingen werden, so die KJS auf ihrer Homepage, über 100 Projekte weltweit unterstützt.