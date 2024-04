Bibliotheksverband Südtirol hat neue Präsidentin

Wechsel an der Spitze:

Bozen – Der Bibliotheksverband Südtirol (BVS) hat auf seiner 43. Jahreshauptversammlung am 13. April einen neuen Ausschuss für die Amtsperiode 2024-2027 gewählt. Dieser traf sich am Montag, 22. April zu seiner ersten Sitzung, in der auch der Vorstand gewählt wurde.

Die neue Präsidentin des Bibliotheksverbands Südtirol heißt Karin Hochrainer. Sie löst ihre Vorgängerin Gerlinde Schmiedhofer ab, die sich nach 25 Jahren an der Verbandsspitze nicht mehr der Wahl gestellt hat. Karin Hochrainer ist Direktorin der Stadtbibliothek Sterzing und bereits seit 2021 Vizepräsidentin des Verbands. Zu ihrer neuen Aufgabe sagt die frischgebackene BVS-Präsidentin: „Als Präsidentin des Bibliotheksverbandes Südtirol freue ich mich darauf, die Herausforderungen der Zukunft gemeinsam mit dem BVS-Team und dem neu gewählten Ausschuss anzugehen. Die größte Herausforderung besteht für mich darin, mit der Veränderung, die uns aktuell alle in allen Bereichen ständig trifft, umgehen zu lernen und diese zu nutzen, um zu gestalten und Neues entstehen zu lassen.“

Als stellvertretender Präsident wurde Patrick Taschler gewählt, der als Bibliothekar an der Mittelschule „Oswald von Wolkenstein“ in Brixen tätig ist und bereits seit 2021 Teil des Ausschusses ist. Erstmals im Ausschuss und drittes Vorstandsmitglied ist die Leiterin der Mediathek OTTO in Terlan, Renate Mair.