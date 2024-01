Bozen – Pollen in der Luft sind Segen und Fluch zugleich: Als “pflanzliches Sperma” dienen sie der sexuellen Fortpflanzung der Pflanzen, Allergikern machen sie das Leben schwer. Ist das auch im alpinen Bereich der Fall?

Beim Vortrag „Biodiversität liegt in der Luft: Die Beziehung zwischen Pollenflug und Vegetation im alpinen Bereich“ am Freitag, 19. Jänner um 18.00 Uhr im Naturmuseum Südtirol erörtert Franziska Zemmer den Pollenflug und seine Beziehung zur alpinen Vegetation am Beispiel des Cevedale. Zemmer ist Biologin und arbeitet als Pollen-Expertin im Research and Innovation Centre der Fondazione Edmund Mach in San Michele all‘ Adige im Trentino. Sie ist Mitglied des Arbeitskreises Flora von Südtirol.

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung auf der Webseite des Museums unter dem Link https://app.no-q.info/naturmuseum-sudtirol/calendar#/event/483544 wird empfohlen.