Biodiversität und Landnutzung: Kolloquium im Naturmuseum

Bozen – Welche Arten der Landnutzung geraten ins Spannungsfeld der Biodiversität? Darum geht es am 8. März im Naturmuseum bei einem von der Plattform Biodiversität Südtirol organisierten Kolloquium. Auch online ist es zu sehen.

Biodiversität ist durch vielerlei Faktoren bedingt. Gerade die verschiedenen Formen der Landnutzung sind entscheidend, ob sich Biodiversität in einem Gebiet entfalten kann oder ob sie in Bedrängnis kommt. Bei dem von der Plattform Biodiversität Südtirol organisierten Vortrag „Biodiversität im Spannungsfeld mit der Landnutzung“ vermittelt Thomas Wilhalm, Konservator für Botanik am Naturmuseum, einen Überblick, welche Landnutzungsformen besonders in Südtirol in das Spannungsfeld mit der Biodiversität geraten und was die prioritären Maßnahmen wären, Biodiversität in ihrer Qualität und Integrität zu bewahren.

Der Vortrag findet am kommenden Mittwoch, 8. März um 18.00 Uhr im Naturmuseum statt, der Eintritt ist frei. Eine Vormerkung auf der Webseite des Naturmuseums unter dem Link https://app.no-q.info/naturmuseum-sudtirol/calendar#/event/389302 wird empfohlen. Das Kolloquium ist auch online auf dem YouTube-Kanal des Museums unter dem Link https://www.youtube.com/watch?v=06VtB4-ou7E zu sehen.