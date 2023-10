Bozen – Im Innenhof des Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums und der Fachoberschule für Tourismus fand am Dienstag, den 17. Oktober, ein freudiger Moment für die Schulgemeinschaft statt, als das „Bistro Roen” feierlich eröffnet wurde. Die Eröffnungsfeier wurde von der Schulband “TOUSOunds” musikalisch begleitet.

Die Direktorin der Schule, Monica Zanella, richtete herzliche Worte an die Anwesenden und betonte die Bedeutung des „Bistro Roen“ für die gesamte Schulgemeinschaft. Sie dankte allen, die an der Realisierung dieses Projekts mitgewirkt hatten, und unterstrich die Notwendigkeit, nicht nur gesunde Ernährung zu fördern, sondern auch einen Ort zu schaffen, an dem soziale Bindungen zwischen den Schüler*innen innerhalb der eigenen Schulgemeinschaft sowie mit Schüler*innen anderer Schulen geknüpft werden können. Das „Bistro Roen“ solle nicht nur ein Ort des Genusses, sondern auch der Gemeinschaft und des Austauschs sein, so die Direktorin.

Johanna Ramoser, Gemeinderätin der Stadt Bozen, schloss sich den Dankesworten an und hob die bedeutende Rolle der Gemeinde bei der Unterstützung und Förderung der Schulausspeisungen hervor. Auch sie betonte, wie wichtig es sei, Räume zu schaffen, die die Bildung und Entwicklung junger Menschen unterstützen und die Schulgemeinschaft stärken.

Das Bistro bietet von Montag bis Freitag ein vielfältiges und abwechslungsreiches Speiseangebot und dient darüber hinaus nicht nur den Schüler*innen, den Lehrerpersonen und dem Schulpersonal des Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums und der Fachoberschule für Tourismus als Treffpunkt, sondern öffnet seine Türen auch für die Schüler*innen der Technischen Fachoberschule „Max Valier“, des Liceo Pascoli und des Liceo Torricelli.