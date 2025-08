Bolzano Danza 2025 endet mit großer Abschlussveranstaltung

Von: mk

Bozen – Mit einem partizipativen Dancefloor-Event der französischen Kompanie MazelFreten ging am 1. August die 41. Ausgabe von Bolzano Danza zu Ende, die erste unter der künstlerischen Leitung von Anouk Aspisi und Olivier Dubois. Die abschließende Tanznacht war nicht nur ein Fest für das Publikum, sondern markierte den Schlusspunkt eines Programms, das konsequent den Menschen ins Zentrum gestellt hat und dafür mit einer außergewöhnlichen Resonanz bei Zuschauer:innen, Fachpublikum und Medien aus Südtirol und ganz Italien belohnt wurde.

„Mit dieser Ausgabe beginnt ein neues Kapitel in der Geschichte von Bolzano Danza“, so Monica Loss, Generaldirektorin der Stiftung Haydn. „Das Festival hat seinen internationalen Stellenwert unter den wichtigsten Tanzveranstaltungen Europas eindrucksvoll bestätigt und gleichzeitig seinen Blick geöffnet, um die Vielfalt der zeitgenössischen Ausdrucksformen noch umfassender einzubeziehen. Zu Gast waren herausragende Künstler:innen und Kompanien wie Ballet Preljocaj, Gisèle Vienne, Mette Ingvartsen oder François Chaignaud, ohne dabei die enge Verbindung zur lokalen Community aus dem Blick zu verlieren. Im Gegenteil: Mit neuen Formaten wie ExtraDanza – dem großen Tanzfest auf den Talferwiesen in Kooperation mit dem Südtiroler Kulturinstitut –, mit BoDA als neuem Festivalzentrum im Kapuzinerpark oder den Open Labs, einem Dialog zwischen Tanz und Wissenschaft, wurde diese Verbindung noch vertieft. In nur zwei Wochen verwandelte sich Bozen in eine lebendige Festivalstadt mit elf verschiedenen Spielorten, ein Programm, das die vielen Facetten Bozens sichtbar machte und unterschiedliche Bevölkerungsgruppen miteinander ins Gespräch brachte.“

„Mit Insurrection, dem ersten Akt einer geplanten Trilogie, haben wir 2025 bewusst einen neuen Impuls gesetzt“, erklären Anouk Aspisi und Olivier Dubois. „Die Trilogie ist als Bewegung gedacht: von der Aufruhr bis zur Versöhnung. 2026 folgt mit Horizon der zweite Akt: eine Einladung, gemeinsam eine sensible, aufgeschlossene und lebensfrohe Gemeinschaft zu formen. Wir wollen das künstlerische Netzwerk weiter öffnen für nationale und internationale Kooperationen und zugleich auf vertraute Partner setzen: So wird Mette Ingvartsen mit Skate Park zurückkehren, einer urbanen, energiegeladenen Arbeit, die auch ein Workshop-Format mit lokalen Skater:innen beinhaltet. Mehrere Performances werden direkt im Stadtraum stattfinden und neue, ungewöhnliche Orte in Bühnen verwandeln. Zudem planen wir eine neue Kreation, die zeitgenössischen Tanz und Live-Musik auf mutige Weise verbindet. ExtraDanza wird im kommenden Jahr noch größer, noch offener, noch lebendiger: ein gemeinschaftliches Fest, das Einheimische wie Gäste gleichermaßen mit Tanz als verbindender Sprache zusammenführt. Und BoDA bleibt unser Herzstück: ein Ort für Austausch, Begegnung und gemeinsames Denken.“

