Bozen in 48 Stunden: Achte Ausgabe des Kurzfilmwettbewerbs

Von: mk

Bozen – Der Kurzfilmwettbewerb Bozen in 48 Stunden findet bereits zum achten Mal statt: Die Herausforderung bleibt dieselbe, aber für die Ausgabe 2024 sind viele Neuerungen geplant. Die Filmemacherinnen und -macher begeben sich vom 27. bis 29. September ans Werk und die Abschlussgala findet im Oktober statt. Die Filmteams, die sich noch bis zum 22. September anmelden können, sollen in nur zwei Tagen einen Kurzfilm in Bozen konzipieren und realisieren.

Es handelt sich um eine Initiative der Stadt Bozen, die von Cooperativa 19 organisiert und von der Region Trentino-Südtirol gefördert wird. Der Wettbewerb, an dem nationale und internationale Filmteams teilnehmen können, dient als Ort der Begegnung und Zusammenarbeit für junge Filmschaffende aus ganz Europa.

Bozen in 48 Stunden – Short Film Contest ist ein Filmwettbewerb, der Künstler und Filmemacher vor die Herausforderung stellt, innerhalb von 48 Stunden einen Kurzfilm zu realisieren, von der Konzeption bis zur Postproduktion. Das Projekt, das bereits in seine achte Ausgabe geht, bietet jedes Jahr neue Überraschungen, Preise und Herausforderungen, sowohl für die Teilnehmenden als auch für das Publikum.

Die Anmeldefrist für die Filmteams läuft noch bis zum 22. September 2024, wobei eine Gebühr von 50 Euro zu entrichten ist. Die vollständigen Teilnahmebedingungen sind auf der Website verfügbar: www.bz48h.com. Der eigentliche Wettbewerb findet zwischen dem 27. und dem 29. September in Bozen statt.

Ziel des Wettbewerbs ist es, seit seiner ersten Ausgabe, die Stadt Bozen aus neuen Perspektiven und Blickwinkeln darzustellen. Um sich einen der Preise zu sichern, müssen die teilnehmenden Teams auch dieses Jahr nicht nur ihre technischen Fähigkeiten unter Beweis stellen, sondern auch Unternehmergeist zeigen und einen kühlen Kopf bewahren. Unumstrittene Protagonistin aller Filme wird wie immer die Stadt Bozen sein. Die Kurzfilme müssen innerhalb von 48 Stunden im Stadtgebiet von Bozen konzipiert und realisiert werden – vom Drehbuch über den Dreh bis hin zur Postproduktion. Die Filmdauer muss zwischen einer und acht Minuten betragen. Das Filmgenre ist frei wählbar: Fiction, Dokumentarfilm, Videoclip, Animation oder Videokunst. Zudem richtet sich der Wettbewerb an alle Interessierten: Profis, Filmstudent*innen und Amateur*innen sowohl aus Bozen als auch aus anderen italienischen oder ausländischen Städten. Man kann allein oder in Gruppen teilnehmen und die Aufnahmen mit der technischen Ausrüstung machen, die man bevorzugt.

Ein weiterer großer Klassiker sind die „Anhaltspunkte“, die vom Organisationsteam am 27. September 2024 an der sogenannten „Starting Line“ preisgegeben werden und unbedingt beachtet werden müssen, um sich einen der ausgesetzten Preise zu sichern. Die Anhaltspunkte liefern einen kreativen Anreiz, einen Ausgangspunkt für die Erzählung und sind wichtig, um die Herausforderung noch spannender zu gestalten. Dieses Jahr wird dem Publikum besondere Aufmerksamkeit geschenkt: Zum ersten Mal wird die Starting Line – die normalerweise den teilnehmenden Teams vorbehalten ist – per Livestream übertragen, sodass alle einen Vorgeschmack auf die Challenge erhalten und die Anhaltspunkte und Teams schon in den ersten Minuten des Wettbewerbs kennenlernen können. Dank der Finanzierung durch die Region zielt das Projekt darauf ab, in dieser achten Ausgabe das Netzwerk junger Filmemacher*innen auszubauen und dazu beizutragen, Bozen zu einem Bezugspunkt für kollaborative Filmproduktion zu machen. Die Stadt Bozen lädt Filmteams und -liebhaber*innen aus ganz Europa dazu ein, ihre Kreativität zu teilen, und präsentiert sich als Treffpunkt für die Zusammenarbeit zwischen jungen Fachleuten aus verschiedenen Ländern und mit unterschiedlichen Erfahrungen. Die Kurzfilme, die während des 48-stündigen Wettbewerbs gedreht werden, können in jeder beliebigen Sprache produziert werden, wodurch verschiedene kulturelle Traditionen, Sichtweisen und Identitäten durch die erzählten Geschichten in den Vordergrund gerückt werden.

In dieser Ausgabe des Wettbewerbs gibt es zahlreiche weitere Neuerungen. Allen voran wurde das Preisgeld für den Hauptpreis erhöht: Für den besten Kurzfilm „BZ48H – QUALITÄTSJURY“ werden 5.000 Euro von der Stadt Bozen zur Verfügung gestellt. Auch der begehrte „Publikumspreis“ fällt dieses Jahr höher aus: Das Team, das das Publikum bei der Vorführung überzeugt, erhält 1.000 Euro. Die weiteren vorgesehenen Preise sind: der RAI Südtirol-Preis (Das Siegerteam wird beauftragt, ein audiovisuelles Produkt für Rai Südtirol zu realisieren), der LAC PRIZE FOR ACTING (Die beste schauspielerische Leistung wir mit der kostenlosen Teilnahme an einem Schauspielworkshop im Laboratorio d’arte cinematografica in Rom belohnt.) sowie die Auszeichnung „Go, Go! Cinema“ der Young Jury – in Zusammenarbeit mit dem Jugendzentrum Vintola 18 – (Eine Gruppe junger Menschen zwischen 16 und 21 Jahren kürt den Gewinner der Auszeichnung „Go Go Cinema“. „Go, Go! Cinema“ ist ein Lehrgang für junge Menschen, der darauf abzielt, ein Filmfestival zu planen, zu organisieren und zu fördern.). Bestätigt wurde auch die Zusammenarbeit mit dem Lago Film Fest in Revine Lago (Treviso), einem internationalen Festival des unabhängigen Kinos, das bereits zum 20. Mal stattfindet. Alle teilnehmenden Teams haben freien Zugang zum Lago Film Fest. Das Team, das sich den Preis „Bester Kurzfilm BZ48H“ sichert, hat gleich doppelt gewonnen: Sein innerhalb von 48 Stunden realisierter Film wird im Rahmen der Kurzfilmauswahl des LFF vorgeführt.

Für alle, die von außerhalb kommen, gibt es dieses Jahr dank des Sponsorings des Verkehrsamtes der Stadt Bozen eine besondere Gelegenheit. BZ48H ist eine Initiative, die Bozen und Südtirol in den Mittelpunkt stellt und die Stadt zur Protagonistin der Kurzfilme macht. Aus diesem Grund richtet sich der Wettbewerb auch an Personen, die von außerhalb der Provinz kommen: sowohl an nationale als auch an ausländische Filmteams. Allen, die sich für die Teilnahme am Bozner Wettbewerb entscheiden, aber nicht in Südtirol ansässig sind, wird ein interessanter Anreiz geboten: Sie haben die Möglichkeit, für drei Nächte kostenlos in Bozen zu übernachten. Diese Möglichkeit ist den acht Filmteams aus anderen Provinzen vorbehalten, die sich als Erste zum Wettbewerb anmelden. Die vollständigen Teilnahmebedingungen sind auf der Website verfügbar: www.bz48h.com.

Bozen in 48 Stunden ist eine Initiative der Stadt Bozen, organisiert von Cooperativa 19. Der Wettbewerb findet auch dieses Jahr wieder unter der künstlerischen Leitung von Valentina Parisi und Giuseppe Zampella statt. Bozen in 48 Stunden wird in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsamt der Stadt Bozen, dem Filmclub, Vintola 18, IDM Film Commission Südtirol – IDM Südtirol, Rai Südtirol, Lago Film Fest und dem Laboratorio d’Arte Cinematografica mit Sitz in Rom durchgeführt und von der Region Trentino-Südtirol unterstützt.