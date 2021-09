Breites Testangebot zum Schulstart in Südtirol

Bozen – Heute beginnt in Südtirol für mehr als 90.000 Schüler wieder der Ernst des Lebens. Damit Corona keinen Strich durch die Rechnung machen kann, bietet der Sanitätsbetrieb vorerst in den ersten vier Wochen Nasenflügeltests an.

Die Kinder und Jugendlichen können sich zwei Mal in der Woche testen lassen. Die Teilnahme an den Tests ist freiwillig. Das Land ruft aber alle dazu auf, die Möglichkeit anzunehmen.

Zudem macht Südtirol laut Medienberichten auch an einem staatlichen Testprogramm mit. Dieses sieht stichprobenartige Speicheltests an den Schulen vor. Auf Südtirol würden etwa 1.000 Tests pro Woche entfallen. Dieses Programm hat noch nicht begonnen, es müssen noch die letzten Details geklärt werden.