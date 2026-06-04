Brixner Licht- und Musikshow für UNICEF international als herausragendes Kultur-Event ausgezeichnet

Von: mk

Brixen – Großer internationaler Erfolg für Brixen: Die Licht- und Musikshow OOPS – A Light and Music Show for UNICEF mit Musik von Giorgio Moroder wurde bei den Eventex Awards 2026 mit Gold in der Kategorie „Cultural Event“ ausgezeichnet. Damit erhält die Brixner Licht- und Musikshow eine der bedeutendsten internationalen Anerkennungen der Event- und Erlebnisbranche.

Die Eventex Awards zählen zu den renommiertesten Auszeichnungen für Events, Live-Kommunikation und Experience Marketing weltweit. 2026 wurden laut Veranstalter 1.405 Einreichungen aus aller Welt bewertet. Dass sich OOPS in diesem starken internationalen Umfeld gerade in der kulturellen Kategorie durchsetzen konnte, macht die Auszeichnung für Brixen Tourismus besonders wertvoll.

„Diese Auszeichnung ist für uns ein starkes Zeichen: Sie bestätigt, dass Kultur, wenn sie sorgfältig erzählt und hochwertig umgesetzt wird, weit über einen einzelnen Ort hinausstrahlen kann“, sagt Werner Zanotti, Direktor von Brixen Tourismus. „OOPS war für uns nie nur eine Show. Es war ein künstlerisches Projekt mit Haltung getragen von Licht, Musik, Emotion und einer konkreten sozialen Verantwortung.“

Die internationale Fachjury würdigte mit der Auszeichnung ein Projekt, das monumentale Lichtkunst, Originalmusik und einen besonderen historischen Ort zu einem zeitgenössischen Kulturerlebnis verbindet. Die Hofburg Brixen wurde dabei zur eindrucksvollen Bühne für eine poetische Erzählung, die Menschen unterschiedlicher Generationen ansprach und zugleich ein klares solidarisches Zeichen setzte.

„Das OOPS-Projekt liegt uns sehr am Herzen, da es uns ermöglicht hat, viele Menschen für die Arbeit von UNICEF zu sensibilisieren. OOPS verbindet künstlerischen und kulturellen Wert mit einem solidarischen Ziel: den Bedürfnissen der am stärksten gefährdeten Kinder der Welt Aufmerksamkeit zu schenken“, erklärte Nicola Graziano, Präsident von UNICEF Italien. „Wir freuen uns über die Auszeichnung. Diese Initiative macht die Kraft gemeinsamer Verantwortung sichtbar. Wir freuen uns darauf, die Zusammenarbeit mit Brixen Tourismus im Rahmen des Licht- und Musikspektakels 2026/27 fortzusetzen.“

Mehr als 30.000 Besucherinnen und Besucher erlebten OOPS vor Ort. Die Show verband die monumentalen Projektionen der französischen Lichtkünstler von Spectaculaires mit Originalmusik von Giorgio Moroder und setzte damit zugleich einen besonderen Akzent im Jubiläumsjahr der Brixner Licht- und Musikshows.

Vom 26. November 2026 bis 9. Januar 2027 wird die Geschichte mit OOPS 2 fortgesetzt: In der Hofburg Brixen erwartet das Publikum eine neue Licht- und Musikshow, in der der kleine Oops weitere Abenteuer erlebt. Auch die Zusammenarbeit mit UNICEF Italien wird weitergeführt. Damit knüpft Brixen Tourismus an den Erfolg des ausgezeichneten Projekts an und setzt erneut auf ein Format, das Kulturvermittlung, Familienerlebnis und soziale Verantwortung verbindet.

Mit dem Gewinn des Eventex Gold Awards reiht sich OOPS in eine internationale Auswahl herausragender Eventprojekte ein. Für Brixen ist die Auszeichnung mehr als ein Preis: Sie unterstreicht die Entwicklung der Stadt zu einem Ort, an dem Kultur nicht nur gezeigt, sondern erlebbar gemacht wird – mitten im historischen Raum, offen für die Welt und mit einem klaren Bewusstsein für gesellschaftliche Wirkung.