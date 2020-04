“Brixner Tage des Buches” online

Brixen – Die Brixner Tage des Buches sollten auch in diesem Jahr wieder an mehr als 20 Orten in der Altstadt von Brixen stattfinden und somit das Erbe im Verlags- und im Bibliothekswesen zelebrieren. Die Organisatoren haben an der dritten Ausgabe mit der üblichen Begeisterung gearbeitet. Aber um die Gesundheits- und Sicherheitsbedingungen für alle zu garantieren, hielt es Brixen Tourismus für notwendig und verantwortlich, die Veranstaltung abzusagen. Ein Teil des Programms wird jedoch online über Facebook durchgeführt. Auf diese Weise möchte man, über das Thema Buch und über die Literatur, neue Welten und Denkweisen öffnen.

Im Rahmen der dritten Auflage der Veranstaltung hat das Zentrum Narrativ unter der Federführung von Kathrin Gschleier und Tiziana Campagnoli den zweisprachigen Literaturwettbewerb Ex Libris ins Leben gerufen, welcher an alle Oberschüler von Brixen gerichtet war. 42 Teilnehmer haben sich daran beteiligt und unter dem Motto Geheimnisvolles Brixen eine Geschichte verfasst. Folgende Gewinner wurden durch eine unabhängige Jury ermittelt: für die deutsche Sprache: Eva Kofler mit der Geschichte Erinnerung an einen sonnigen Tag Ende April, Catharina Manco mit Mission „Geheimnisvolles Brixen“ und Magdalena Kaser mit Endlich auf den Markt. Bei den italienischen Teilnehmer wurden die Geschichten folgender Schüler prämiert: Matteo Punte mit Il

giardino dei libri, Sirio Virgilio mit Bressanone 2040 und Giulia Greco mit La maledizione del ponte. Vom 21.-25. April werden diese Erzählungen online veröffentlicht und von den Schüler über eine Videobotschaft präsentiert. Der Brixner Künstler Claudio Olivotto hat aus allen Einsendungen seinen ganz persönlichen Favoriten ausgewählt und gestaltet zu zwei Erzählungen einen Kupferstich, den er den Jugendlichen als Zeichen der Anerkennung schenkt. Die Prämierung findet im Herbst statt, dann erhalten die Gewinner auch einen Büchergutschein als Zeichen der Anerkennung und des Dankes.

„Schreiben wie anno dazumal“ – Die Universitätsbibliothek Bozen präsentiert online anlässlich der Brixner Tage des Buches 2020 einige Beispiele über die (fast) vergessene Kunst des Schreibens und Herstellens von Büchern im Mittelalter, mit praktischen Tipps und Anleitungen fürs Selbst-Ausprobieren. In Südtirol werden heute etwa 400 mittelalterliche Handschriften in Bibliotheken aufbewahrt; diese „verborgenen Schätze“ geben einen unmittelbaren Einblick in vergangene Zeiten und faszinieren jeden Buchliebhaber.

Unter dem Motto: Zeig mir deine Bücherwelt ruft Brixen Tourismus zwischen dem 21. und dem 25. April dazu auf, das eigene Lieblingsbuch auf Facebook zu präsentieren und zu kommentieren. Lassen wir uns also ein, auf den Schutz und den Halt, den uns Bücher in diesen schwierigen Zeiten geben können und tauchen wir ein in die unendlichen und vielfältigen Welten, die sie in sich tragen.

http://www.facebook.com/tagedesbuchesbrixen