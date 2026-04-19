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Chorverbände des Alpenraums danken P. Urban Stillhard 

Brückenbauer und Botschafter der Harmonie 

Sonntag, 19. April 2026 | 17:09 Uhr
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Südtiroler Chorverband
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Von: mk

Brixen – Am Samstag ging in Kloster Neustift in Brixen eine Ära zu Ende: Nach 21 Jahren Wirken als Künstlerischer Leiter für die Arbeitsgemeinschaft alpenländischer Chorverbände wird P. Urban Stillhard nicht mehr für diese Aufgabe zur Verfügung stehen.

AGACH-Präsident Erich Deltedesco würdigte bei einer Feierstunde, die vom Landesjugendchor Südtirol mit Gesang umrahmt wurde, P.Urban als “tragende musikalische Säule” der AGACH: “Dein großes musikalisches Talent und deine Fähigkeit, auf Menschen zuzugehen, haben wir immer bewundert.” P.Urban betreute u.a. die alljährliche Chorweihnacht, bei der Chöre aus dem ganzen Alpenraum zusammen ein Adventskonzert gestalten. “Dein Einsatz war getragen von der Freude am Schaffen, dem Respekt vor der Tradition und dem Mut zum Neuen!” Als Mensch verkörpere P.Urban die Harmonie, die auch ein Prinzip der AGACH sei, die vor fast 50 Jahren mit dem Ziel einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit gegründet wurde.

P.Urban betonte in seinen Dankesworten, dass ihn vor allem die gute Zusammenarbeit zwischen der deutschen und italienischen Sprachgruppe beeindruckt habe, etwas ,”was hier nicht immer selbstverständlich ist.” Zur AGACH gehören 14 Chorverbände aus Bayern, Österreich, dem Fürstentum Liechtenstein, Südtirol, Trentino, Sondrio und Friaul. Der Dank des Präsidenten galt auch den scheidenden Mitgliedern Paul Wengert vom Chorverband Bayerisch-Schwaben und  Dieter Schaffer aus Salzburg sowie ganz besonders dem langjährigen Vizepräsidenten Manfred Duhringer vom Chorverband Tirol, der aus Altersgründen nicht mehr kandidierte.

Die Ehrungen fanden im Rahmen der Frühjahrstagung der AGACH statt, bei der das Präsidium gewählt wurde, wobei Präsident Erich Deltedesco,Obmann des Südtiroler Chorverbandes, bestätigt wurde.Vizepräsidenten sind Sergio Franceschinelli von der Federazione cori del Trentino und Jürgen Schwarz vom Chorverband Bayerisch-Schwaben.

Bezirk: Eisacktal

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