Diskussionsrunde bei den Bücherwelten im Waltherhaus

Bücher über Machtverhältnisse unter die Lupe

Donnerstag, 29. Januar 2026 | 10:46 Uhr
Sachbuch-Debatte_Monika Obrist_Hermann Atz_Eva Cescutti_Roland Psenner_Roger Pycha_Archivfoto Sachbuchdebatte 2020
SKI
Von: luk

Bozen – Hermann Atz, Eva Cescutti, Roland Psenner und Roger Pycha diskutieren bei der Sachbuch-Debatte im Rahmen der „Bücherwelten im Waltherhaus“ über fünf neue Bücher.

„Macht“ ist das Schwerpunktthema der diesjährigen „Bücherwelten im Waltherhaus“ in Bozen. Auch jene fünf Neuerscheinungen, über die bei der heurigen Sachbuch-Debatte diskutiert wird, betrachten die unterschiedlichsten Formen von Machtverhältnissen: Im Vergleich der Generationen sind die Jüngsten fast machtlos. Dass in alternden Gesellschaften gerade ihre Bedürfnisse in den Fokus rücken sollten, fordern Aladin El-Mafaalani, Sebastian Kurtenbach und Klaus P. Strohmeier in ihrem Buch „Kinder. Minderheit ohne Schutz“ (Kiepenheuer & Witsch, 2025). Am brutalsten äußern sich Machtverhältnisse im heutigen Menschenhandel, über den Barbie Latza Nadeau für ihr Buch „Every Body Counts“ (Hanser, 2025) recherchiert hat, oder auch im Krieg. Dabei war der Mensch die längste Zeit ein friedliches Wesen, wie Harald Meller, Kai Michel und Carel van Schaik in ihrem Buch „Die Evolution der Gewalt“ (dtv, 2024) mit Blick auf die gesamte Menschheitsgeschichte feststellen. Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey orten in der Politik eines Donald Trump oder einer AfD eine radikale „Zerstörungslust“ (Suhrkamp, 2025). In ihrem gleichnamigen Buch fahnden sie bei deren Anhänger*innen nach den Gründen für die zunehmende Radikalisierung. Manche Mächte hingegen tun uns richtig gut, etwa die „Macht der Musik“ (DVA, 2025), über die Ullrich Fichtner schreibt.

Die „Sachbuch-Debatte“ wird von der Sprachstelle im Südtiroler Kulturinstitut organisiert und findet am Donnerstag, 5. Februar um 18 Uhr im Waltherhaus, Schlernstraße 1 in Bozen statt. Der Eintritt ist frei.

Diskutiert wird über folgende Bücher:

Carolin Amlinger. Oliver Nachtwey. Zerstörungslust. Elemente des demokratischen Faschismus (Suhrkamp Verlag, 2025)

Aladin El- Mafaalani, Sebastian Kurtenbach, Klaus Peter Strohmeier. Kinder. Minderheit ohne Schutz. Aufwachsen in der alternden Gesellschaft (Kiepenheuer & Witsch, 2025)

Ullrich Fichtner. Die Macht der Musik. Über ihre Kraft, unser Leben glücklicher und unsere Gesellschaft gerechter zu machen (DVA, 2025)

Harald Meller. Kai Michel. Carel van Schaik. Die Evolution der Gewalt. Warum wir Frieden wollen, aber Kriege führen. Eine Menschheitsgeschichte (Dtv, 2024)

Barbie Latza Nadeau. Every Body Counts. Gier und der Handel mit Menschen (Hanser Verlag, 2025)

