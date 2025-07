Carabinieri stellten uralte Stele aus Vinschgauer Marmor sicher

Von: mk

Trient – Ein beeindruckendes Relikt aus dem dritten Jahrtausend v. Chr. hat seinen Weg zurück in öffentliche Hände gefunden. Die Carabinieri-Einheit für den Schutz des Kulturerbes in Venedig hat eine seltene Stele aus Vinschgauer Marmor an die Aufsichtsbehörde für Kulturgüter und -aktivitäten der Provinz Trient übergeben. Das Kunstwerk befand sich zuvor im Privatbesitz eines Mannes im Ledrotal.

Wie Elisabetta Mottes, Direktorin des Amtes für archäologische Güter, bei einer Pressekonferenz erklärte, ist das Monument Teil einer Gruppe von 23 ähnlichen Exemplaren. „Zehn davon wurden im Trentino gefunden: eines im Nonstal bei Revò und acht bei Arco im Rahmen von Grabungsarbeiten für das neue Krankenhaus zwischen 1989 und 1990“, erklärte Mottes laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Ansa.

Die nun zurückgegebene Statue gehöre wahrscheinlich zur selben Gruppe wie die Monumente von Arco, die im Museum Alto Garda (MAG) in Riva ausgestellt sind.“ Auch dieses jüngste Fundstück wird künftig dort zu sehen sein.

Die Stele, die auf allen Seiten verziert ist, zeigt unter anderem eine Kampfaxt. Es gibt drei Hauptinterpretationen für die darauf abgebildeten Figuren. „Es könnten real existierende Persönlichkeiten aus der Kupferzeit oder Gottheiten dargestellt sein“, erläuterte die Direktorin. Plausibelste Hypothese sei jedoch, dass es sich um Darstellungen von Ahnenfiguren handelt. „Die Tatsache, dass die Stelen in Grenzgebieten gefunden wurden, könnte bedeuten, dass diese Zonen das Eigentum einer bestimmten Gruppe waren, die ihre Macht durch die Darstellung ihrer Ahnen legitimierte“, hieß es auf der Pressekonferenz

Auch Oberstleutnant Emanuele Meleleo, Kommandant der Carabinieri-Einheit für den Schutz des Kulturerbes, meldete sich zu Wort. Die Bergung des Artefakts, das sich in Privatbesitz im Ledrotal befand, verlief reibungslos. Der Eigentümer hatte zwar keinen gültigen Nachweis, um zu dokumentieren, wie er in den Besitz der Stele gelangt war. Allerdings zeigte er sich jedoch nach der Kontaktaufnahme kooperativ.

Die Operation wurde von der Staatsanwaltschaft Rovereto koordiniert. „Im Jahr 2025 haben wir etwa 7.990.000 gestohlene Objekte in unserer Datenbank registriert“, erklärte Meleleo. Er erinnerte zudem daran, dass die Carabinieri mit dem „Innovative Police Force Award“ ausgezeichnet worden seien, nachdem sie die App Swoads (Stolen Works of Art Detection System) im Jahr 2023 entwickelt hatten.