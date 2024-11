ChÃ¶re und Kirchenmusiker feiern das Fest der hl. CÃ¤cilia

Von: luk

Unzählige Gottesdienste wurden im vergangenen Jahr durch Südtirols Kirchenchöre, Organisten und Kantoren musikalisch mitgestaltet. Ermöglicht wird das vor allem durch viele ehrenamtlich Tätige. Am 22. November wird das Fest der Schutzpatronin der Kirchenmusik, der Hl. Cäcilia, begangen und ist Anlass für Rück- und Ausschau.

316 Kirchenchöre und die Organisten und Kantoren in den 281 Pfarreien der Diözese Bozen-Brixen bringen im Laufe des Kirchenjahres die Kirchen mit festlicher und berührender Musik zum Klingen. Dass das so ist, ist keineswegs selbstverständlich. „Das ehrenamtliche Engagement unzähliger Menschen für die Kirchenmusik ist beeindruckend. Das gemeinsame Singen und Musizieren und die erlebte Gemeinschaft ist für viele Ansporn, sich ihrer Herzenssache Kirchenmusik zu widmen“, freut sich der Vorsitzende des Verbandes der Kirchenmusik Südtirol (VKM) Heinrich Walder.

Rückschau und Ausblick: Viele Chöre nutzen das Fest der Schutzpatronin der Kirchenmusik, um Bilanz über das vergangene Kirchenjahr zu ziehen und vergeben Ehrungen an langjährige Mitglieder. „An diesem Gedenktag möchten wir allen für ihren unermüdlichen Einsatz herzlich danken, insbesondere denen, die für ihre langjährige Tätigkeit geehrt werden. Sie sind die Vorbilder, die Vereine brauchen“, gratuliert Heinrich Walder.

In Zeiten des immer akuter werdenden Priestermangels übernehmen u. a. die Kirchenchöre Aufgaben im Glaubensleben der Pfarreien. „Die Kirchenmusik ist in der heutigen Zeit ohne Zweifel eine tragende Säule der Kirche selbst und übernimmt eine äußerst wichtige Funktion der pastoralen Tätigkeiten in einer Pfarrgemeinde“, stellt Heinrich Walder fest. „Die Kirchenmusik kann eine wichtige Brücke zum Glauben sein.“

Jugendliche für die Kirchenmusik begeistern, bleibt eine der wichtigsten Aufgaben. „Im Jugendbereich versuchen wir immer wieder neue Akzente zu setzen“, so der Geschäftsführer des VKM Michael Erschbamer. 2024 wurde das neue Format „Orgel unlimited“ mit viel Begeisterung angenommen und tourt nun durch das ganze Land. Die Aktion ist ein interaktives Musikvermittlungsprogramm, speziell für die Klassen der ersten Mittelschulstufe. Die Schüler und Schülerinnen müssen dabei verschiedene Aufgaben lösen und entdecken auf spielerische Weise die „Königin der Instrumente“.

Mit dem ersten Adventssonntag beginnt nun ein neues Kirchenjahr und gleichzeitig die intensivste, aber für viele die schönste Zeit im Tätigkeitsjahr der Kirchenchöre. Der Verband der Kirchenmusik Südtirol unterstützt die Kirchenchöre als Ansprechpartner der Diözese Bozen-Brixen im Bereich der Kirchenmusik. Die ganzjährige Unterstützung wird durch Kurse und Impulse für Chorleiter und Chorleiterinnen, Obleute, Organisten und Kantoren abgerundet.