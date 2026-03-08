Chorgesang stärkt Heimat und Gesellschaft

Von: mk

Feldthurns – Der Chorgesang ist ein Geschenk, das wir uns selbst und anderen machen! Mit diesem Spruch begrüßte Armin Hinteregger, der Obmann des Bezirks Eisacktal-Wipptal im Südtiroler Chorverband, die Chorleiter und Obleute der Chöre, die zur Versammlung am vergangenen Samstag,7. März , ins Castaneum in Feldthurns gekommen waren.

Musikalisch begrüßt wurden die Vertreter der Chöre vom Kirchenchor Feldthurns unter der musikalischen Leitung von Martin Gruber. Zum Chorbezirk gehören 75 Chöre und wie der Rückblick auf das vergangene Jahr zeigte, sind diese sehr aktiv: Die Veranstaltungen – vom Preiswatten über Suppensonntage bis hin zu vielen weltlichen und kirchlichen Konzerten – zeigten die Vielfalt der Tätigkeit. Auf Bezirksebene war die Fahrt in den Oberen Vinschgau mit der Besichtigung von Glurns und der einzigen Whisky-Destillerie Südtirols sowie einem Treffen mit dem bekannten Komponisten Ernst Thoma der Höhepunkt der Jahrestätigkeit.

Der Bezirksausschuss, zu dem neben Hinteregger Esther Falkensteiner, Verena Gruber, Roswitha Prader und Peter Auer gehören, veranstaltete auch eine Umfrage bei den Sängern und Sängerinnen, um ihre Wünsche zu erfahren. Dabei zeigte sich, dass die meisten sich einen A-Cappella-Workshop, ein Bezirkssingen und eine Bezirksfahrt wünschen.

Auch der heuer geplante Chorleiter-Obmann Stammtisch mit Landesrat Philipp Achammer stößt auf großes Interesse. Die Bezirksfahrt wird im September ins Pustertal führen. “Wir haben auch schon einen Überraschungsgast!”, versprach der Bezirksobmann. Am 18. April gibt es einen A-Cappella-Workshop mit Hannes Knollseisen und für nächstes Jahr ist die Aufführung von Gounods Cäcilienmesse mit einem Bezirkschor geplant.

Verbandsobmann Erich Deltedesco dankte in seinen Grußworten dem Bezirksausschuss und den Chören:”Durch euren unermüdlichen Einsatz stärkt ihr das soziale und kulturelle Leben in unserer Heimat!” Dem Dank schloss sich auch die Kulturreferentin von Feldthurns Hedwig Unterfrauner an. Die Versammlung, an der auch Ehrenbezirksobmann Otto Schenk teilnahm, schloss mit einem gemeinsamen Lied und einem Essen, das der Kirchenchor Feldthurns mit Obfrau Silvia Helfer vorbereitet hatte, wofür ihm der Dank von Ausschuss und Verbandsobmann galt.