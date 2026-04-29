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Cindy Sherman schuf Festivalposter

Cindy Sherman schuf Plakat für das Locarno Film Festival

Mittwoch, 29. April 2026 | 10:46 Uhr
Cindy Sherman schuf Festivalposter
APA/APA/©Art: Cindy Sherman/Locarno Film Festival
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Von: APA/sda

Das Locarno Film Festival hat sich für das Plakat seiner 79. Ausgabe (5. bis 15. August) eine renommierte Künstlerin geholt: die US-Amerikanerin Cindy Sherman. Das eigens für das Festival produzierte Sujet spielt mit Glamour und Tarnung und mit Enthüllung und Verkleidung. Es zeigt das Schwarz-weiß-Porträt einer Frau, die einen Schal mit Leopardenmuster in kräftigem Gelb-Schwarz trägt. Der Schal lässt nur das Gesicht und den Hals unbedeckt, die Haare sind verborgen.

Shermans Fotografien hinterfragten, wie Bildkultur “stereotype Frauenbilder herstellt und zirkulieren lässt”, schrieb das Locarno Film Festival in seiner Mitteilung und zog die Parallele zum Kino “von Film noir und Neorealismus bis zum klassischen Hollywood”. Die Präsidentin Maja Hoffmann lässt sich zitieren, dass Sherman die Wahrnehmung der Welt verändert habe, “indem sie die Kamera nicht dazu nutzt, die Realität zu dokumentieren, sondern um aufzuzeigen, wie Identität inszeniert, performt und durch Kultur geformt wird”. Und der künstlerische Leiter Giona A. Nazzaro sagte, “Shermans ekstatischer Blick” vermittle “eine kraftvolle Spannung zwischen Trotz und Schönheit – eine Spannung, die über das Bild selbst hinausgeht.” Damit verweist er auf die Ähnlichkeit der Frauenfigur auf dem Plakat mit seiner Schöpferin Cindy Sherman.

International hat sich Sherman einen Namen gemacht mit Fotoserien, die sich mit Identität, Rollenbildern und Körperlichkeit beschäftigen. 1999 hat sie die Zeitschrift “ArtNews” unter die “10 besten lebenden Künstler” eingereiht. Auf dem Kunstmarkt gehören ihre Werke zu den teuersten im Bereich Fotografie, mit Preisen von rund drei Millionen Dollar.

(S E R V I C E – https://www.locarnofestival.ch )

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