Coaching in Concert mit Maik Baum

Am 8. September 2024 auf dem Mental Health Festival am Ritten

Von: mk

Klobenstein – Im Rahmen des Mental Health Festivals, das vom 7. bis 8. September am Ritten in Klobenstein stattfindet, ist der Kölner Musikkünstler Maik Baum mit einem besonderes Event am Sonntag um 17.00 Uhr zu Gast: “Coaching in Concert”. Der Deutsche Coach und Musiker Maik Baum wird dabei mit einer inspirierenden Kombination aus Coaching und Live-Musik das Publikum auf eine besondere Reise zu mehr mentaler Stärke und persönlicher Weiterentwicklung mitnehmen. Der Eintritt ist kostenlos.

Maik Baum verbindet in Coaching in Concert Musik und Coaching zu einem eindrucksvollen Erlebnis. In dieser besonderen Veranstaltung greift er Themen rund um mentale Gesundheit, persönliche Ziele und den Umgang mit Herausforderungen auf. Durch den Mix aus tiefgehenden Impulsen und musikalischen Elementen schafft Baum eine einzigartige Atmosphäre, die das Publikum auf eine ganz neue Weise berührt.

„Gerade in Zeiten, in denen mentale Gesundheit immer mehr an Bedeutung gewinnt, möchte wir mit Coaching in Concert den Menschen eine Möglichkeit bieten, sich selbst zu reflektieren und neue Energie zu tanken“, so Florian Pallua, Koordinator der Fachstelle Jugend des Forum Prävention und einer der Organisatoren des Mental Health Festival. „Für uns ist Coaching in Concert ein Highlight und für Groß und Klein ein sehr emotionales Konzert. Inhalte, die für die persönliche Entwicklung und das eigene Wohlbefinden wichtig sind in einem Konzert zu vermitteln ist eine geniale Idee, weil Musik die Herzen der Menschen berührt.“

Das Mental Health Festival 2024 am Ritten bietet in seiner dritten Edition den idealen Rahmen für diese besondere Veranstaltung. Organisiert von der Fachstelle Jugend des Forum Prävention und finanziert vom Amt für Jugendarbeit, bringt das Festival vor allem junge Menschen zusammen, um sich über das Thema mentale Gesundheit auszutauschen, neue Perspektiven zu entdecken und inspirierende Erlebnisse zu teilen.

Endrücke des Konzerts “Coaching in Concert” gibt es hier!