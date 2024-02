Dachverband für Natur- und Umweltschutz

Bozen – Das Jahr 2023 war für den Dachverband aufregend und erfolgreich. Unserer ehemaligen Geschäftsführung gelang auf Anhieb der Sprung in die Landespolitik. Sie wird mit Sicherheit unsere Anliegen von dort aus unterstützen.

Zugleich erweiterten wir unser Team um zwei neue Mitarbeiter. Viola Ducati unterstützt extern unsere Pressearbeit und hilft uns, diese vor allem für die italienischen Umweltfreunde noch attraktiver zu machen. Intern konnte mit Roland Plank als Sachverständiger für Klimaschutz die Kompetenz des Dachverbandes erweitert werden. Unterstützend zum personellen Wachstum konnte 2023 auch die interne Optimierung der Struktur abgeschlossen und somit unser Verband weiter gefestigt werden.

Wir beschäftigten uns aber 2023 nicht nur mit uns selbst, sondern setzten auch inhaltlich wieder Vieles um. Unsere Tätigkeiten kann man dabei grob den vier Säulen der Verbandsarbeit, nämlich Kooperation, institutionelles Arbeiten, Projektarbeit und Öffentlichkeitsarbeit zuteilen:

1. Kooperation

Kooperation, also das gemeinsame Wirken stand dabei immer schon im Mittelpunkt des Dachverbandes.

Information

Wir veröffentlichten zwei Ausgaben der Verbandszeitung Naturschutzblatt mit den Hauptthemen Energie und Verkehr. Das Naturschutzblatt wurde dabei im neuen ansprechenden modernen Layout präsentiert, um so die Lust am Durchblättern noch weiter zu steigern. Zusätzlich hielten wir unsere Mitgliedsvereine mit den regelmäßigen Newslettern am Laufenden.

Austausch

Wir schufen wichtige Momente des Austausches zwischen den einzelnen Verbänden und Gruppierungen. Diese nutzten wir auch, um gemeinsame Schwerpunkte zu bearbeiten wie z.B. für den Landesplan für Nachhaltige Mobilität 2035. Die Erfahrungen zu den Biotop-Patenschaften, die im Vinschgau, im Eisacktal, im Unterland/Überetsch und im Großraum Bozen von Ehrenamtlichen gesammelt wurden, wurden an die Bezirke Meran und Pustertal weitergegeben. Damit haben wir den ersten Schritt gemacht, damit sich auch hier Biotop-Patenschaften entwickeln können.

Unterstützung

Durch verbandsübergreifende Arbeit ist es uns gemeinsam gelungen, wichtige Änderungen einzubringen wie z.B. in den Bestimmungen über den Abbau von mineralischen Rohstoffen. Auch die erfolgreiche Beschwerde gegen die Verschandelung der Steinernen Stadt hat gezeigt, welche Kraft in der Gemeinschaft liegt.

International

Diese Gemeinschaft der Gleichgesinnten stärkten wir 2023 auch auf internationaler Ebene. Hier brachten wir uns als CIPRA Südtirol aktiv in den internationalen Arbeitsgruppen zu den Aktionsbereichen Olympische Winterspiele 2026, Transitverkehr, touristische Entwicklung, die Energiewende und die Ressourcennutzung in den Alpen ein.

Weiterbildung

Um unsere Umwelt effizient schützen zu können, ist es wichtig, dass wir uns auch Zeit für Weiterbildung gönnen. Umso erfreulicher war es für uns, den Klimatologen Georg Kaser gleich für zwei Informationstreffen zum wichtigen Thema Klimakrise zu gewinnen.

2. Institutionelle Aufgaben

Die institutionellen Tätigkeiten sind wichtiger denn je. Besonders wenn starker politischer Gegenwind droht, muss dem Natur- und Umweltschutz eine deutliche Stimme gegeben werden.

Strukturell

Auch 2023 konnten wir wieder Vertreter*innen in verschiedene Kommissionen auf Landesebene, unter anderem für die Führungsausschüsse der Naturparks, den Führungsausschuss des Nationalparks Stilfser Joch oder den UVP-Beirat entsenden bzw. deren Weiterarbeit bestätigen.

Vorbereitend

Neben den bereits existierenden festen Gremien begannen wir unsere Arbeit für das Stakeholder-Forum für den Klimaplan. Dieses Forum ist am 06.02.2024 offiziell gestartet. Im Vorfeld fanden für fünf Arbeitsgruppen mehrere Treffen statt. Dabei beteiligten sich über 50 Gleichgesinnte aktiv bei der Erstellung der gemeinsamen Argumentarien.

Spontan

Wir brachten uns auch an verschiedenen Arbeitstischen ein. Diese betrafen verschiedene Themen wie z.B. Luftqualität, europäische Förderpolitik oder Landwirtschaft.

3. Projektarbeit

Für die Umsetzung mehrjähriger Projekte braucht es die Kontinuität, für die wir als Dachverband stehen.

Mendelradtag

Diese Kontinuität spiegelt sich auch im autofreien Mendelradtag, der 2023 zum 17ten Mal abgehalten wurde. Als Besonderheit überreichten wir jedem 50. Radfahrenden am Mendelpass eine Refill-Trinkflasche.

Refill

In Zusammenarbeit mit Schulen und AVS-Jugendgruppen wurde im Jahr 2023 die Plattform refill.bz.it noch weiter vervollständigt, so dass nun knapp 1.800 öffentlich zugängliche Trinkwasserbrunnen integriert sind. Die Projektpartnerschaft wurde zudem auf die Rotary Clubs Meran und Brixen ausgeweitet, die finanzielle Mittel zur Verfügung stellten, um junge Menschen in Kommunikations- und Sensibilisierungsmaßnahmen zum Thema Plastikverschmutzung einzubeziehen. Insbesondere drehten zwei Klassen aus dem Pädagogischen Gymnasium (Meran) und der Ghandi-Oberschule (Meran) unter Anleitung professioneller Videomacher kurze Videos, die dann in den sozialen Netzwerken verbreitet wurden.

Baumgart

Auch die Baumgart-Initiative wurde 2023 gemeinsam mit dem Amt für Natur, Eurac Research, Roten Hahn (Südtiroler Bauernbund), Bioland Südtirol, dem Verein Sortengarten Südtirol und dem Heimatpflegeverband fortgesetzt. „Baumgart“ verfolgt das Ziel, für die zahlreichen Funktionen und Werte von Streuobstwiesen zu sensibilisieren und damit ihren Erhalt und die Neuanlegung zu fördern.

Flussholzprojekt

Gemeinsam mit dem Fischereiverband und der Provinz Bozen / Flussraummanagement wurden die Ergebnisse des Projektes Flussholz aufbereitet und online auf der Website www.flussholz.it präsentiert. Dazu wurde für die Verständlichkeit, der Flussholz-Film mit deutschen und italienischen Untertiteln versehen.

4. Sensibilisierung und Öffentlichkeitsarbeit

Sensibilisierung und Öffentlichkeitsarbeit ist wesentlich, um die breite Bevölkerung in wichtigen Umweltthemen mitzunehmen, aber auch um ausreichend Druck auf die unterschiedlichen Strukturen im Land auszuüben und so den notwendigen Wandel einzuleiten.

Presseartikel

Im Jahr 2023 veröffentlichten wir mehr als 60 Pressemitteilungen. Viele wurden dabei gemeinsam mit anderen Umweltverbänden erarbeitet und teilen so den Lesern mit, dass gemeinsames Wirken im Mittelpunkt des Dachverbandes steht. Die Themen, auf die sich die Kommunikationsarbeit konzentrierte, waren Mobilität, die Arbeiten für die Olympischen Winterspiele, Tourismus und der neue Klimaplan 2040.

Veranstaltungen

Persönliche Gespräche und Kontakte sind in unserem Onlinezeitalter wichtiger denn je. Daher nahmen wir aktiv an der Veranstaltungsreihe zur Südtiroler Klimaschutzpolitik „Klimaschutz konkret“ teil, die von Politis – Politische Bildung und Studien in Südtirol und dem Heimatpflegeverband gefördert wurde. Weiters starteten wir das internationale Kooperationsprojekt Via Alpina – Youth. Dieses soll den Weitwanderweg Via Alpina und das Thema Nachhaltigkeit bei den neuen Generationen bekannt machen. Durch Vorträge in Schulen erreichten wir auch die jüngere Generation mit unseren Themen. Daneben gestalteten wir wichtige Veranstaltungen. Eines der Highlights dabei war sicher die Aufführung des Dokumentarfilms „Dambusters“ gemeinsam mit dem Fischereiverband.

Online

Wichtig für eine moderne Kommunikation mit den Bürger*innen sind Online- Medien. Aus diesem Grund wurde mit der Ausarbeitung der neuen Website begonnen, die demnächst online geht. Mit deren Fertigstellung kann das große interne Projekt „Young“ erfolgreich abgeschlossen werden. Der Dachverband präsentiert sich dann zeitgemäßer und dementsprechend attraktiver, besonders auch für die jüngeren Generationen.

Broschüren

Dank der Hilfe Vieler, sowohl aus unseren Mitgliedsvereinen als auch aus den Landesämtern und Gemeinden, sammelten wir Beispiele bereits umgesetzter Klimaanpassungsprojekte. Daraus entwickelten wir die Broschüre Klima:Wandel, die diesen 14. Februar im Rahmen des Projektes UnVERZICHTbar des Forums Prävention vorgestellt wurde.

Gemeinsam mit dem AVS und dem Heimatpflegeverband wurde die Broschüre „Eingriffe in die Natur und Landschaft: ein Praxisleitfaden für die Planung und Bewertung“ erarbeitet. Dieser Leitfaden stellt eine Richtlinie für die Erstellung von naturschutzfachlichen Gutachten hinsichtlich der Bewertung von Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen dar. Hier flossen viele Arbeitsstunden, aber auch viel Wissen ein. Dies war bereits beim Start ersichtlich und so wurde die Erstellung als mehrjähriges Projekt vorgesehen, welches heuer 2024 mit einer passenden Vorstellung und Bekanntmachung abgeschlossen wird.

Dank

Die vielfältige Tätigkeit des Dachverbandes für Natur- und Umweltschutz wurde auch in diesem außergewöhnlichen Jahr erst durch die finanzielle Förderung der Abteilung Natur und Landschaft und Raumentwicklung der Autonomen Provinz Bozen, von Banken und Stiftungen und nicht zuletzt durch den Jahresbeitrag vieler Mitglieder, aber auch durch die finanziellen Zuwendungen von Spender*innen und Gönner*innen ermöglicht. Der Dachverband für Natur- und Umweltschutz möchte sich an dieser Stelle bei allen bedanken, die seine Arbeit ideell und finanziell unterstützen.