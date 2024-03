Das junge Ehrenamt: Vorschläge für Auszeichnung 2024 bis 29. März

Bozen – Ob im Zivilschutz, im Rettungsdienst, in der Betreuung von Kindern sowie älterer, kranker oder beeinträchtigter Menschen: Viele junge Leute sind in den Euregio-Ländern Tirol, Südtirol und im Trentino ehrenamtlich im Einsatz. Um diese Einsatzbereitschaft anzuerkennen und Jugendliche auf dem Weg zu solidarischen Mitgliedern der Gesellschaft zu fördern, verleihen die Euregio-Länder die Verdiensturkunden für das junge Ehrenamt. Jedes Jahr werden zudem ehrenamtliche Organisationen, die in der Jugendarbeit tätig sind, für beispielhafte grenzüberschreitende Projekte geehrt.

“Mit ihrem freiwilligen Einsatz leisten viele junge Menschen in unterschiedlichsten Bereichen Hilfe und tragen damit zum gesellschaftlichen Zusammenhalt bei”, sagt Landeshauptmann und Euregio-Präsident Arno Kompatscher. “Mit der Auszeichnung ‘Glanzleistung – das junge Ehrenamt 2024’ wollen wir solchen verdienten jungen Menschen Sichtbarkeit verleihen und danken. Ihr Beispiel soll noch mehr junge Menschen in Tirol, Südtirol und im Trentino für das Ehrenamt begeistern.”

Die Verleihungsfeier mit den drei Euregio-Landeshauptleuten Arno Kompatscher, Anton Mattle und Maurizio Fugatti findet in diesem Jahr am 14. Juni 2024 um 18 Uhr in der WM-Halle in St. Anton am Arlberg statt.

Auszuzeichnende können bis 29. März vorgeschlagen werden

Mit der Verdiensturkunde für das junge Ehrenamt sollen Jugendliche gewürdigt werden, die sich durch vorbildhafte, außergewöhnliche und längerfristige ehrenamtliche Leistungen um die Allgemeinheit verdient gemacht haben. In diesem Jahr sollen bis zu fünf Südtiroler Jugendliche unter 35 Jahren ausgezeichnet werden.

Vereine und Verbände des Ehrenamtes können bis zum 29. März 2024 in der Landesabteilung Präsidium Vorschläge für die Verleihung der Auszeichnung einbringen. Auch für die Prämierung von grenzüberschreitenden Projekten aus dem Bereich des jungen Ehrenamts können bis zum 29. März Vorschläge unterbreitet werden. Die Vorschläge sind an die Landesabteilung Präsidium in Bozen, Silvius-Magnago-Platz 1 zu senden. Sie können auch per E-Mail übermittelt werden.

Die Auszeichnung “Glanzleistung – das junge Ehrenamt” wurde vom Land Tirol und dem Tiroler Jugendbeirat im Jahr 2012 initiiert und seit 2017 mit dem Land Südtirol gemeinsam verliehen. Seit dem Jahr 2022 ist auch das Trentino mit dabei. In diesem Jahr findet die Verleihung somit zum dritten Mal auf euregionaler Ebene statt.