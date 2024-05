“Das Katzenhaus”: Ein Freilichttheater für die ganze Familie

Neue Theaterproduktion von Praxenknecht startet am 24. Mai

Tisens/Meran – Der Theaterverein Praxenknecht EO bringt eine neue Produktion basierend auf Samuil Marschaks Kinderbuch “Das Katzenhaus” auf die Bühne.

Unter der Regie von Alexandra Wilke entführt das Ensemble die Zuschauer in die Welt der adligen Katze Karolina von Maunzstein, die sich weigert, arme Katzenwaisen aufzunehmen, und bald darauf selbst in Not gerät, als ihr Palast abbrennt.

Mit Magdalena Schwellensattl, Markus Westphal, Laura Masten, Richard Fouqueau, Bettina Mayrhofer, Oswald Waldner und Sabine Ladurner in den Hauptrollen sowie Live-Musik von Gertraud Mair.

Termine: Meran – Park der Villa Freischütz (Schönblickstraße 8 / Priamiweg 7): Fr., 24. Mai, 17.00 Uhr (Premiere) – Sa., 25. Mai, 17.00 Uhr – Fr., 31. Mai, 19.00 Uhr – Sa., 1. Juni, 17.00 Uhr – So., 2. Juni, 17.00 Uhr – Mo., 3. Juni, 19.00 Uhr – Sa., 8. Juni, 17.00 Uhr, So., 9. Juni, 11.00 Uhr (Matinee) – Tisens – Versorgungshaus (Frankenbergweg 12/C): Fr., 14. Juni, 17.00 Uhr, Sa., 15. Juni, 17.00 Uhr, So., 16. Juni, 11.00 Uhr (Matinee) – Aufgrund begrenzter Plätze ist eine Reservierung erforderlich: www.Praxenknecht.com