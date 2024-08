De Re Metallica: Zeitreise ins Mittelalter

Von: luk

Prettau – Der Standort Prettau des Landesmuseums Bergbau wird am kommenden Wochenende zur Zeitmaschine und führt in die Welt des Bergbaus im Mittelalter.

Vom kommenden Freitag, 23. August, bis einschließlich Sonntag, 25. August, schlagen Reenactment-Gruppen aus Südtirol, Deutschland und dem Trentino ihre Zelte im Nikolausstollen des ehemaligen Kupferbergwerks Prettau auf und führen den Zuschauerinnen und Zuschauern ihr Handwerk historisch getreu vor. Vom Erzabbau über die Köhlerei bis hin zum Kupferschmelzen im Probierofen, vom Kochen über die Bekleidung bis hin zur Münzprägung, vom Holzfäller über den Knappen bis hin zum Hofstaat Maximilians I. erleben die Gäste diese Epoche hautnah und gewinnen durch experimentelle Archäologie neue Erkenntnisse.

Am Freitag beginnt das Programm um 14.00 Uhr in der Remise mit der Vorführung „Kochen im Mittelalter“ der Bloggerin De Timmermansche (Claudia Zimmermann, Expertin für mittelalterliche Kochkunst), um 15.00 Uhr folgt eine Kostüm- und Tanzvorführung mit dem Verein Arzberg Valle di Non; um 15.30 Uhr beginnt der Vortrag „Maximilian I. und das Kupfer aus Prettau“ und um 16.00 Uhr eine Führung im Schmelzwerk Prettau.

Am Samstag und Sonntag beginnen um 10.00 Uhr im Nikolausstollen Vorführungen zum mittelalterlichen Leben und Arbeiten mit den Vereinen Niedertor mit Gefolge, De Timmermansche und Arzberg Valle di Non; bis 17.00 Uhr finden in der Remise außerdem Schmelzversuche von Kupferzement im selbstgebauten Probierofen, Vorführungen von Kostümen, Tänzen und Adelsleben sowie Kurzführungen im Nikolausstollen statt