Der Landesjugendchor Südtirol sucht künstlerische Leitung

Von: mk

Bozen – Der Landesjugendchor Südtirol sucht eine künstlerische Leitung. Die Leitung des Chores, der 2010 ins Leben gerufen wurde, ist grundsätzlich auf vier Jahre begrenzt, wobei die „Amtszeit“ des Dirigenten auch verlängert werden kann. So leitet etwa der jetzige Künstlerische Leiter Johann van der Sandt den Chor bereits seit 2018.

Wie der Südtiroler Chorverband in einer Ausschreibung betont, sollte auch die neue Leitung eine Ausbildung im künstlerischen oder musikpädagogischen Bereich und Erfahrung in der Leitung von Jugendchören haben.

Die Aufgaben des künstlerischen Leiters sind vielfältig: So erstellt er, abgesehen von der musikalischen Gesamtleitung des Chores, die Konzertprogramme und bereitet den Chor auch auf Wettbewerbe vor.

Ein breit gefächertes Repertoire und die Förderung der Freude am Singen gehören dabei zum Selbstverständnis des Chores, der bereits vielen jungen Sängern und Sängerinnen musikalische Heimat war.

Die künstlerische Leitung wird durch ein Auswahlverfahren bestimmt: Eine Kommission sichtet die Bewerbungen und lädt geeignete Bewerberinnen und Bewerber zum Vordirigieren am 5. und 6. September ein. Die Bewerbung kann bis spätestens 30. Juni 2026 an den Südtiroler Chorverband gesandt werden.