Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Der Landesjugendchor Südtirol sucht künstlerische Leitung
Bewerbungen bis 30. Juni möglich

Der Landesjugendchor Südtirol sucht künstlerische Leitung

Dienstag, 14. April 2026 | 08:55 Uhr
Kirchenchor Symbolbild
pixabay.com - Symbolbild
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Der Landesjugendchor Südtirol sucht eine künstlerische Leitung. Die Leitung des Chores, der 2010 ins Leben gerufen wurde, ist grundsätzlich auf vier Jahre begrenzt, wobei die „Amtszeit“ des Dirigenten auch verlängert werden kann. So leitet etwa der jetzige Künstlerische Leiter Johann van der Sandt den Chor bereits seit 2018.

Wie der Südtiroler Chorverband in einer Ausschreibung betont, sollte auch die neue Leitung eine Ausbildung im künstlerischen oder musikpädagogischen Bereich und Erfahrung in der Leitung von Jugendchören haben.

Die Aufgaben des künstlerischen Leiters sind vielfältig: So erstellt er, abgesehen von der musikalischen Gesamtleitung des Chores, die Konzertprogramme und bereitet den Chor auch auf Wettbewerbe vor.

Ein breit gefächertes Repertoire und die Förderung der Freude am Singen gehören dabei zum Selbstverständnis des Chores, der bereits vielen jungen Sängern und Sängerinnen musikalische Heimat war.

Die künstlerische Leitung wird durch ein Auswahlverfahren bestimmt: Eine Kommission sichtet die Bewerbungen und lädt geeignete Bewerberinnen und Bewerber zum Vordirigieren am 5. und 6. September ein. Die Bewerbung kann bis spätestens 30. Juni 2026 an den Südtiroler Chorverband gesandt werden.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
HGV begrüßt neue Qualifikationskriterien für die private Vermietung
Kommentare
47
HGV begrüßt neue Qualifikationskriterien für die private Vermietung
Trump attackiert Papst Leo
Kommentare
46
Trump attackiert Papst Leo
Sinner besiegt Alcaraz in Monte Carlo
Kommentare
42
Sinner besiegt Alcaraz in Monte Carlo
Ungarn: Erdrutschsieg für Oppositionspartei TISZA
Kommentare
36
Ungarn: Erdrutschsieg für Oppositionspartei TISZA
„Sie haben ihn zu Tode geprügelt“
Kommentare
35
„Sie haben ihn zu Tode geprügelt“
Anzeigen
Kroatien neu entdecken
Kroatien neu entdecken
20% Südtiroler Vorteilsangebot im Falkensteiner Family Hotel Diadora
Lana blüht
Lana blüht
Frühling und Gefühle vereint
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 