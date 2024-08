Von: mk

Bozen – Die Katholische Frauenbewegung (kfb) hält am Samstag, 7. September 2024 von 9.00 bis 17.00 Uhr im Kolpinghaus in Bozen ihre Diözesanvollversammlung ab. Diese steht unter dem Thema „Die Liebe leben“. Eingeladen sind alle Dekanatsteams sowie die Mitarbeiterinnen in den Arbeitsgruppen der kfb.

„Als Katholische Frauenbewegung gestalten wir Gesellschaft und Kirche engagiert mit, arbeiten im Bildungs- und Sozialbereich und setzen uns für die Gleichberechtigung der Frauen und die Bewahrung der Schöpfung ein “, so Irene Vieider, Vorsitzende der kfb. Zu jeder Zeit braucht es Menschen, die die Grundprinzipien des christlichen Hauptgebotes überzeugt leben: Gottesliebe, Nächstenliebe und Selbstliebe. Das neue Jahresthema „Die Liebe leben“ gibt Orientierung für die konkrete Arbeit im Wirkungsbereich der Katholischen Frauenbewegung auf allen ihren Ebenen und Gestaltungsformen.

Beim Impulsreferat wird Maria Theresia Ploner, geistliche Assistentin der kfb und Professorin an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Brixen, zum Thema „Und hätt‘ ich alle Macht der Welt, doch Liebe nie gespürt“ sprechen. Anschließend werden sich die Teilnehmerinnen an Thementischen darüber austauschen, wie jede einzelne in den verschiedenen Bereichen des Lebens die Liebe leben kann, und dazu Angebote bzw. Aktionen aufzeigen und entwickeln.

Zudem werden die Schwerpunkte und Angebote für das kommende Arbeitsjahr präsentiert und der neue Jahreskalender zum Thema „Das sind wir“ vorgestellt. Er spiegelt das reichhaltige Weiterbildungsangebot, die Zusammenarbeit mit verschiedenen Organisationen, Projekte und den Einsatz der kfb zu sozialpolitischen, sozialökologischen und die Kirche betreffende Themen wider.