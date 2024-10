Die Vodkagespräche

Von: mk

Meran – Beim Theaterabend nach dem dänischen Kultautor Arne Nielsen liefern sich die aus Film, Fernsehen und Theater bekannten Schauspielerinnen Karoline Eichhorn und Catrin Striebeck Gespräche voller Liebe und Feindseligkeit.

Freiheit ist schön, aber Geld und Herkunft sind schöner. Eine unbefriedigende Erbschaft verdirbt daher den Spaß. Vor allem, wenn Vodka im Spiel ist. Die Schwestern Edda und Freya treffen sich nach der Beerdigung ihres Vaters in ihrem Elternhaus. Am Ufer des Bodensees sprechen sie über ihre Kindheit, den frühen Tod der Mutter, die ersten und aktuellen Lieben, das Zurückbleiben und Fortgehen.

Zentral ist der Nachlass des Vaters: Da er alles, außer der Villa, einer AFD-nahen Stiftung vermacht hat, entwickelt sich das Gespräch der Schwestern zu einer Diskussion über Deutschland, Religion und Politik. Dafür braucht es das eine oder andere Glas Vodka – und schon kommen Themen wie Gier und Eifersucht auf, es geht ums Erben, um Verlust, Familie, Ängste, Gemeinsamkeiten, Unverständnis.

Die Aufführungen finden am 16. Oktober im Stadttheater Sterzing und am 17. Oktober im KIMM in Meran statt. Vorstellungsbeginn ist jeweils um 19.30 Uhr.

Informationen und Karten unter www.kulturinstitut.org oder im Südtiroler Kulturinstitut unter 0471 313800. Unterstützt wird das Gastspiel von Investitionsbank Mediocredito; subventioniert von der Südtiroler Landesregierung, Abteilung Deutsche Kultur.